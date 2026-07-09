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Štátna karanténa v Bratislave spustí prevádzku koncom letných prázdnin
Veterinári spresnili, že stanica sa nachádza v štátnej budove, kde sídli úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto a určená je výhradne pre spoločenské zvieratá.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Štátna karanténa pre zvieratá v Bratislave spúšťa svoju prevádzku koncom letných prázdnin. Po Veľkom Krtíši, Spišskej Novej Vsi a Martine bude štvrtou štátnou karanténnou stanicou na Slovensku. Uviedla to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na sociálnej sieti. Štátna karanténa v Bratislave bude slúžiť len pre umiestnenie spoločenských zvierat zhabaných veterinárnymi inšpektormi pre zlú starostlivosť či týranie.
Veterinári spresnili, že stanica sa nachádza v štátnej budove, kde sídli úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto a určená je výhradne pre spoločenské zvieratá.
V karanténnej stanici je osem kotercov pre králiky alebo mačky, prípadne iné malé zvieratá, 16 kotercov pre psy menšieho vzrastu alebo mačky a štyri koterce pre psy stredného vzrastu a päť vonkajších kotercov pre veľké plemená psov. V objekte karantény bude aj vnútorné átrium pre venčenie psov.
„Jej otvorenie bude veľkým krokom, pretože Bratislava ako hlavné mesto Slovenska si zaslúži takéto zariadenie, ktoré slúži dobrej veci. Na západe Slovenska ale karanténa nebude dlho jedinou, v štádiu prípravy je aj karanténna stanica v Senici,“ dodala veterinárna a potravinová správa.
Veterinári spresnili, že stanica sa nachádza v štátnej budove, kde sídli úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava-mesto a určená je výhradne pre spoločenské zvieratá.
V karanténnej stanici je osem kotercov pre králiky alebo mačky, prípadne iné malé zvieratá, 16 kotercov pre psy menšieho vzrastu alebo mačky a štyri koterce pre psy stredného vzrastu a päť vonkajších kotercov pre veľké plemená psov. V objekte karantény bude aj vnútorné átrium pre venčenie psov.
„Jej otvorenie bude veľkým krokom, pretože Bratislava ako hlavné mesto Slovenska si zaslúži takéto zariadenie, ktoré slúži dobrej veci. Na západe Slovenska ale karanténa nebude dlho jedinou, v štádiu prípravy je aj karanténna stanica v Senici,“ dodala veterinárna a potravinová správa.