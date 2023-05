Bratislava 23. mája (TASR) - Štátna podpora tvorby dobrovoľných dôchodkových úspor sa neposilní vyšším daňovým zvýhodnením. Návrh novely zákona o dani z príjmov poslanca Petra Kremského (OĽANO) Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania.



Príspevky daňovníka na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie či dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa mali dať podľa návrhu výraznejšie odpočítať od základu dane. Doterajší limit tohto zníženia bol 180 eur ročne.



Po novom by išlo o sumu v úhrne do výšky dvoch percent z čiastkového základu dane z príjmov alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma nemala presiahnuť dve percentá zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v SR za rok, ktorý dva roky predchádza tomu, za ktorý sa zisťuje základ dane.



Základný dôchodkový systém podľa predkladateľa nebude v budúcnosti postačovať na financovanie požadovanej životnej úrovne občanov SR po ukončení ich ekonomickej aktivity. Z pohľadu komplexnej sociálnej politiky štátu by bolo preto potrebné, aby sa toto riešenie dotýkalo aj doplnkového dôchodkového sporenia a zabezpečilo zvýšenie daňových stimulov pre sporiteľov v treťom dôchodkovom pilieri.



Ministerstvo financií SR uviedlo, že k návrhu chýba vyčíslenie vplyvu. Právna úprava mala negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.