Štátna pomoc bude pokračovať aj pre SZČO, na tie kurzarbeit nemyslí

Bratislava 16. februára (TASR) – Štátne koronadotácie v podobe projektu Prvá pomoc budú od 1. marca nahradené trvalým "kurzarbeitom". Ten však myslí najmä na zamestnávateľov a zamestnancov, kým pomoc potrebujú naďalej aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Tým sa poskytne za mesiac marec pomoc na základe zákona o službách zamestnanosti z projektu na podporu udržania pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predložil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Vláda materiál schválila. Bude to stáť vyše 11 miliónov eur.



"Podmienky poskytnutia príspevku pre SZČO spolu s určením výšky príspevku sú nastavené obdobne ako podmienky ustanovené pre poskytovanie podpory v čase skrátenej práce určenej na zachovanie pracovných miest zamestnancov," skonštatoval rezort v predkladacej správe a dodal, že sa touto pomocou zabezpečí prechod z Prvej pomoci na novú schému aj pre SZČO.



Oprávneným žiadateľom tejto pomoci bude SZČO, ktorej v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu poklesli tržby aspoň o 40 %. Výška príspevku na náhradu straty príjmu bude vo výške 60 % vymeriavacieho základu SZČO na určenie poistného. Cieľovou skupinou, ktorej má projekt pomôcť, sú SZČO, ktoré k prvému dňu mesiaca, za ktorý žiadajú pomoc, vykonávajú alebo prevádzkujú samostatne zárobkovú činnosť nepretržite aspoň dva roky a sú nemocensky a dôchodkovo poistené takisto aspoň dva roky, pričom poistenie musí trvať aj naďalej.



Príspevok nie je určený pre eseročky a ani pre SZČO poberajúce materské, rodičovský príspevok alebo nemocenské (ak poberanie patrilo za celý mesiac). "Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol SZČO poskytnutý príspevok v rámci iného aktívneho opatrenia trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti v období 24 mesiacov pred podaním žiadosti, s výnimkou príspevkov v rámci projektu Prvá pomoc," uzavrel rezort.



V prípade, ak má žiadateľ zároveň uzatvorený pracovný pomer/dohodu o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, od výšky príspevku sa odpočíta suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru alebo dohody za kalendárny mesiac, za ktorý príspevok žiada.



Projekt sa bude realizovať za mesiac marec, a to vzhľadom na postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení a na predpoklad ukončenia mimoriadnej situácie. "Predpokladaný objem finančných prostriedkov na realizáciu projektu za mesiac marec 2022 sa odhaduje v sume 11.582.621 eur," vyčíslil rezort.