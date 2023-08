Štátna prémia na stavebné sporenie má byť budúci rok 7 %

Bratislava 11. augusta (TASR) - Štátna prémia na stavebné sporenie pre budúci rok by mala byť na úrovni 7 % z ročného vkladu, najviac však v sume 70 eur. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva financií (MF) SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2024, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



Štátna prémia sa určuje podľa vzorca stanoveného zákonom o stavebnom sporení, a to na úrovni minimálne 2,5 % a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok. Po dosadení aktuálnej referenčnej sadzby do tohto vzorca vyšla percentuálna výška štátnej prémie 7,0377 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % je jej výsledná hodnota 7 %.



Návrh opatrenia nemá podľa MF vplyv na verejné financie, pretože jeho účelom je len oznámenie percentuálnej výšky štátnej prémie na nasledujúci kalendárny rok. Vplyv na rozpočet verejnej správy má zákon, tento vplyv je však pre rok 2025, kedy bude štátna prémia za rok 2024 vyplatená, zabezpečený v kapitole Ministerstva dopravy (MD) SR.