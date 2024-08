Štátna prémia na stavebnom sporení by sa mala zvýšiť

Bratislava 6. augusta (TASR) - Stavební sporitelia by sa mali v budúcom roku ľahšie dostať k maximálnej štátnej prémii vo výške 70 eur. Štát by mal prispieť k ročnému vkladu namiesto súčasných sedem percent až desiatimi percentami. To znamená, že na získanie maximálnej výšky štátneho príspevku bude stačiť nasporiť 700 eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu opatrenia ministerstva financií (MF) o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2025.



"Zvýšenie percentuálnej výšky štátnej prémie môže predstavovať motivačný faktor, ktorý môže zvýšiť záujem zo strany existujúcich aj potenciálnych klientov, čo môže mať pozitívne sociálne vplyvy a taktiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie," uviedol rezort financií v predkladacej správe k materiálu.



Aby stavebný sporiteľ získal v súčasnosti 70 eur v podobe štátnej prémie, musí vložiť na stavebné sporenie 1000 eur, čo je ale zároveň výrazne menej oproti sume 2800 eur v roku 2023. Výška štátnej prémie tak môže aktuálne dosiahnuť až 7 % z ročného vkladu. MF priblížilo, že vplyv na rozpočet verejnej správy bude mať táto zmena až v roku 2026, keď bude štátna prémia za rok 2025 vyplatená.



Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) v marci informovala o rastúcom záujme o stavebné sporenie. Počas minulého roka ľudia podľa PSS uzavreli 70.256 zmlúv stavebného sporenia, čo je o 29 % viac ako v roku 2022. Objem cieľových súm vzrástol o 42 % a presiahol dve miliardy eur. Záujem o stavebné sporenie pre deti sa v roku 2023 zvýšil ešte výraznejšie. Rodičia uzavreli svojim deťom o 60 % zmlúv stavebného sporenia viac ako v roku 2022.