Sobota 16. august 2025
Potravinári: Nedostatky sa v júli zistili pri 202 kontrol potravín

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonali v júli tohto roku 3413 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1292 právnych subjektov a 2019 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 202 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 543 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v predaji po dátume spotreby a v označovaní,“ priblížila veterinárna správa.

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 223 blokových pokút v celkovej výške 4240 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 71 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 109.700 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 25.000 eur,“ dodala ŠVPS.
