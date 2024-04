Štátne aktíva vo výške 3,9 mil. eur pôjdu na príspevok do Slovensko IT

Bratislava/Michalovce 11. apríla (TASR) - Štátne finančné aktíva vo výške 3,9 milióna eur budú použité na príspevok do kapitálového fondu spoločnosti Slovensko IT. Vyplýva to z návrhu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok schválila vláda.



"Vzhľadom na súčasnú negatívnu finančnú situáciu spoločnosti, spôsobenú zlým nastavením, riadením a dlhodobým fungovaním spoločnosti, je na preklenutie obdobia do odovzdania rozpracovaných projektov a zároveň na vysporiadanie známych záväzkov nevyhnutný príspevok do kapitálového fondu spoločnosti," uviedol predkladateľ.



Spoločnosť podľa jeho slov aktuálne pracuje na dokončení dvoch IT projektov, konkrétne Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy (MÚPVS) a Centrálna API Manažment Platforma (CAMP), ktoré majú byť odovzdané do konca apríla. Zároveň zabezpečuje prevádzku a údržbu niekoľkých ďalších systémov a aplikácií.



"Vzhľadom na predchádzajúce zlé projektové plánovanie a riadenie je fakturačná vyťaženosť na úrovni 20 %. V praxi to znamená, že spoločnosť každý mesiac prehlbuje stratu a nie je schopná generovať zisk," dodal predkladateľ. Rezort predpokladá, že strata spoločnosti za vlaňajšok presiahne 2,8 milióna eur, čím sa navýši kumulatívna strata spoločnosti od jej vzniku na viac ako 6,3 milióna eur.



"Zároveň je nutné konštatovať, že spoločnosť realizuje veľkú časť IT projektov, ktorých zdrojom financovania sú európske štrukturálne a investičné fondy, čo by v prípade, ak by obchodná spoločnosť z dôvodu tlaku na svoje kapitálové možnosti nebola projekty riadne a včas schopná realizovať, mohlo ohroziť možnosť ich financovania z prostriedkov EÚ," uzavrel predkladateľ.