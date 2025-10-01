< sekcia Ekonomika
Štátne drevo nebudú prednostne dostávať domáci spracovatelia
Návrh novely zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z dielne nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka neposunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Drevo vyťažené štátnymi správcami lesov nebude prednostne určené pre domácich spracovateľov. Návrh novely zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh z dielne nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka neposunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.
„Návrh zákona ukladá subjektom spravujúcim lesy vo vlastníctve štátu, teda štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky, Vojenským lesom a majetkom SR, správam národných parkov, ale aj ostatným správcom majetku štátu uskutočňovať takú obchodnú politiku, aby došlo k prednostnému zabezpečeniu čo najvyššieho zhodnotenia a stupňa opracovania drevnej hmoty,“ uviedol predkladateľ v dôvodovej správe s tým, že táto úprava by sa nemala nijako dotknúť súkromných vlastníkov lesov.
Novela mala podľa poslanca zabezpečiť podporu zamestnanosti v drevospracujúcom priemysle na Slovensku, znižovať uhlíkovú stopu pri preprave a spracovaní dreva a výrobkov z dreva a podporiť zásobovanie domácností na Slovensku palivovým drevom. Jej neschválením sa rovnako neumožní štátnym správcom lesov dohodnúť zákaz ďalšieho predaja dreva bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu.
„Predchádzajúci písomný súhlas možno udeliť, len ak sa aj po scudzení dodržia zásady obchodu s drevnou hmotou. Transparentnosť postupu správcov majetku štátu zabezpečí povinnosť bezodkladne zverejniť udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu na svojom webovom sídle,“ dodal Galko.
