Štátne lesy má v kauze Pečniansky les zastupovať externá firma

Bratislava 17. augusta (TASR) - Prehratý spor o Pečniansky les sa štátny podnik Lesy Slovenskej republiky ešte pokúsi zvrátiť. Spoločnosť už oslovila externú firmu, ktorá by mala podať dovolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave. Ten potvrdil platnosť zámeny štátnych pozemkov pri Dunaji oproti Národnej rade SR za lesy pri Šiatorskej Bukovinke (okres Lučenec). Lesy SR to uviedli v reakcii na výzvu opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS), ktorý v piatok (16. 8.) vyzval riaditeľa podniku Lesy SR Tibora Menyharta, aby v tomto smere konal.



"V zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb bola oslovená externá spoločnosť, ktorá bude Lesy Slovenskej republiky, š. p., zastupovať v rámci podania dovolania voči rozsudku Krajského súdu v Bratislave v prípade Pečniansky les," uviedla hovorkyňa podniku Katarína Pálková.



V súdnom spore so štátnymi lesmi bolo občianske združenie (OZ) Človek a strom a predmetom dlhoročného civilného sporu bola zámenná zmluva medzi oboma stranami z roku 2009. OZ Človek a strom vzniklo v máji 2008. Následne požiadalo Lesy SR o zámenu 24 hektárov pozemkov pod Pečnianskym lesom približne za rovnako veľké pozemky v Šiatorskej Bukovinke v okrese Lučenec.



Požadovanú výmenu odobrilo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Vladimíra Chovana. Súhlas na zámenu nielen týchto lesných pozemkov následne zrušil ďalší šéf rezortu Zsolt Simon. Výmena sa nepozdávala ani lučeneckému katastru. Ten bol presvedčený, že s výmennou zmluvou nebolo všetko v poriadku, a odmietol zapísať nových vlastníkov.