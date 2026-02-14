< sekcia Ekonomika
Štátne rezervy: Ropy je dostatok, núdzové zásoby sú pripravené
Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR je pripravená so súhlasom vlády uvoľniť potrebné množstvo týchto zásob.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Slovensko má dostatok núdzových zásob ropy a ropných výrobkov v súlade s príslušnou európskou a slovenskou legislatívou. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR je pripravená so súhlasom vlády uvoľniť potrebné množstvo týchto zásob. Zároveň deklaruje, že hneď po tom, ako bola informovaná o výpadku dodávok ropy na územie Slovenska prostredníctvom ropovodu Družba prijala bezodkladné opatrenia. TASR o tom informovali zo SŠHR.
„SŠHR SR v reakcii na vzniknutú situáciu operatívne zvolala mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť NESO, ktoré sa uskutoční v pondelok 16. februára 2026. Komisia bude posudzovať aktuálny stav, mieru možného ohrozenia a ďalší postup pri zabezpečení dodávok ropy,“ ozrejmila Správa.
Ubezpečila, že v súčasnosti podľa nej nie je ohrozená plynulosť zásobovania trhu ropou ani ropnými výrobkami pre obyvateľstvo či strategické odvetvia hospodárstva. „Situácia je naďalej monitorovaná v úzkej spolupráci s dotknutými subjektmi,“ dodala SŠHR.
Rusko pred dvomi týždňami zničilo infraštruktúru ropovodu Družba na východnej Ukrajine. Tým zastavilo aj dodávky ropy na Slovensko.
