Štátne spoločnosti Teplárenský holding a Manažment majú nové vedenie
Bratislava 17. septembra (TASR) - Štátne spoločnosti MH Teplárenský holding a MH Manažment, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR, majú nové vedenie. Novým predsedom predstavenstva a zároveň generálnym riaditeľom MH Teplárenský holding sa stal Adrián Jenčo. Predsedom predstavenstva spoločnosti MH Manažment bol dočasne poverený Róbert Spál. V stredu o tom informoval tlačový odbor MH.
Jenčo doteraz pôsobil ako konateľ spoločnosti MH Invest, v jeho funkcii ho nahradil Michal Bohunčák, ktorý v tomto podniku pôsobil na pozícii riaditeľa odboru organizačného riadenia a kontroly. K zmenám pristúpil rezort hospodárstva v súvislosti s odstúpením Jána Klucha, ktorý pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnostiach MH Teplárenský holding a MH Manažment.
„Stabilita a profesionalita vo vedení štátnych podnikov je kľúčová. Zmeny, ktoré sme uskutočnili, sú výsledkom prirodzeného vývoja a nadväzujú na odstúpenie pána Klucha. Do čela predstavenstiev neprichádzajú noví ľudia, ale skúsení manažéri, ktorí už v daných oblastiach pôsobia. Sú to odborníci s preukázanými skúsenosťami v oblasti manažmentu a verejných investícií. Verím, že všetky tri spoločnosti, MH Teplárenský holding, MH Manažment, ako aj MH Invest, budú pokračovať v dosahovaní svojich výsledkov a napĺňaní strategických cieľov štátu efektívne a v prospech občanov,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
