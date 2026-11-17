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Štátne strategicko-plánovacie materiály dostanú jednotnú šablónu
Schválený materiál nahrádza pôvodnú metodiku z roku 2017.
Autor TASR
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Proces tvorby štátnych strategicko-plánovacích materiálov sa má budúci rok zlepšiť. Po novom budú takéto materiály musieť mať jednotnú šablónu, rešpektovať procesné míľniky a byť vypracované cez určený digitálny nástroj. Vyplýva to z novej metodiky, ktorú v utorok schválila vláda. Na rokovanie ju predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV).
„Existujúce strategicko-plánovacie materiály nie sú navzájom dostatočne prepojené, používajú nejednotnú terminológiu a štruktúru dát a chýba im spoločný dátový a technologický ekosystém, čo obmedzuje centrálne vyhodnocovanie dosahovania výsledkov,“ vysvetlil ÚPPV.
Obsahový a formálny štandard bude povinné uplatňovať od 1. januára 2027, procesný štandard od 1. apríla 2027 a určený digitálny nástroj od 1. júla 2027. Schválené materiály sa budú evidovať v Centrálnej databáze strategických dokumentov.
Schválený materiál nahrádza pôvodnú metodiku z roku 2017. Zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie systému monitorovania programového vyhlásenia vlády SR o strategické priority platných strategicko-plánovacích materiálov.
„Existujúce strategicko-plánovacie materiály nie sú navzájom dostatočne prepojené, používajú nejednotnú terminológiu a štruktúru dát a chýba im spoločný dátový a technologický ekosystém, čo obmedzuje centrálne vyhodnocovanie dosahovania výsledkov,“ vysvetlil ÚPPV.
Obsahový a formálny štandard bude povinné uplatňovať od 1. januára 2027, procesný štandard od 1. apríla 2027 a určený digitálny nástroj od 1. júla 2027. Schválené materiály sa budú evidovať v Centrálnej databáze strategických dokumentov.
Schválený materiál nahrádza pôvodnú metodiku z roku 2017. Zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie systému monitorovania programového vyhlásenia vlády SR o strategické priority platných strategicko-plánovacích materiálov.