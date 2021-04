Štátne teplárne medziročne zvýšili prevádzkový zisk o 80 %

Bratislava 1. apríla (TASR) - Šesť štátnych teplární združených v skupine MH Teplárenský holding (MHTH) dosiahlo v roku 2020 prevádzkové výnosy vo výške 234 miliónov eur. Za uvedené obdobie dosiahli prevádzkový zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) vo výške 36 miliónov eur, čo je medziročný rast o 80 %. Teplárne zaevidovali hrubý zisk pred zdanením vo výške sedem miliónov eur. Vo štvrtok o tom informovala Denisa Rumanová zo spoločnosti MH Mananžment.



V roku 2019 dosiahli vtedy samostatne fungujúce teplárne pri výnosoch vo výške 230 miliónov eur prevádzkový výsledok EBITDA 20 miliónov eur a celkovú stratu pred zdanením vo výške sedem miliónov eur.



"Finálne výsledky za rok 2020 sú tak ďalším potvrdením správnosti rozhodnutia spojiť šesť štátnych teplární do teplárenského holdingu MHTH," uviedla Rumanová. V súvislosti s týmto hospodárskym výsledkom MHTH oznámil, že odberateľom tepla vráti spolu takmer 4,7 milióna eur. V priemere na jeden byt by malo ísť o čiastky od 6,3 eura do 25 eur. Vrátenie financií sa však nebude týkať odberateľov Martinskej teplárenskej, ktorá vlani spolu so Zvolenskou teplárenskou skončila v strate.



Rumanová podotkla, že všetky teplárne dosiahli výrazne lepší hospodársky výsledok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Martinská teplárenská zapísala prevádzkovú stratu najmä ako dôsledok realizácie veľkej investície ekologizácie zdroja a v tomto roku už tepláreň dosahuje kladný hospodársky výsledok. Druhou stratovou teplárňou zo skupiny MHTH je Zvolenská teplárenská. Príčinou tohto stavu sú nesprávne strategické rozhodnutia z minulosti ako aj celkové organizačné nezvládnutie teplárne zo strany predchádzajúceho vedenia. Na náprave sa podľa Rumanovej aktívne pracuje a prvé výsledky sú už viditeľné.