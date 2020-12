Rezort hospodárstva: Štátne teplárne nebudú stratové,znížia ceny tepla

Bratislava 3. decembra (TASR) - Skupina šiestich štátnych teplární združených pod MH Teplárenský holding (MHTH), ktorý ovláda štátna spoločnosť MH Manažment, by mala po dlhom období prestať produkovať stratu. V aktuálnom roku 2020 by mali tieto teplárne dosiahnuť výnosy vo výške 233 miliónov eur pri vylepšenom prevádzkovom zisku (EBITDA) vo výške 31 miliónov eur a zisku pred zdanením 1,7 milióna eur. Zmeny by tak mali od budúceho roka pocítiť aj domácnosti, ktoré odoberajú teplo od štátnych teplární. Vo väčšine prípadov budú za túto komoditu platiť menej, informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Naším cieľom je dodávať teplo dlhodobo udržateľným spôsobom za férovú cenu," uviedol šéf spoločnosti MH Manažment Ľuboš Lopatka. Za rok 2019 dosiahli celkové výnosy teplárenských podnikov v Bratislave, Košiciach, Martine, Trnave, Zvolene a v Žiline 230 miliónov eur. Hospodársky výsledok pred zdanením bola strata sedem miliónov eur. "Prvým krokom, ktorý sme bezpodmienečne museli urobiť, bolo zastavenie stratovosti. To sa konečne podarilo," doplnil Lopatka.



Odsúhlasený plán na rok 2021 predpokladá mierny pokles výnosov z dôvodu avizovaného zníženia cien tepla pre občanov. Vedenie MH Manažment však zároveň predpokladá dosiahnutie vyššieho hospodárskeho výsledku v porovnaní s rokom 2020. Prevádzkový zisk by sa mal zvýšiť o 14 % na hodnotu 36 miliónov eur a zisk pred zdanením by mal rásť o 234 % na hodnotu 5,7 milióna eur.



Zlepšenie hospodárskeho výsledku štátnych teplární pripisuje Lopatka najmä holdingovému riadeniu a výberu čestných a kompetentných ľudí na kľúčových pozíciách v novovytvorenej skupine združenej pod MH Teplárenský holding, ktorý funguje od 23. júla 2020.