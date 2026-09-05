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Štátni kontrolóri kritizujú nemeckú vládu za nadmerné zadlžovanie
Kontrolný úrad upozornil, že zadlžovanie sa stále viac rozširuje, čo má za následok neustále rastúce úrokové platby.
Autor TASR
Berlín 5. septembra (TASR) - Spolkový dvor audítorov (Bundesrechnungshof, BRH) kritizuje súčasnú vládnu koalíciu za nadmerné zadlžovanie. Vláda musí opustiť cestu do dlhovej pasce, zdôraznil úrad v správe pre rozpočtový výbor dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag). TASR o tom informuje na základe správy, ktorú priniesla v piatok (4. 9.) DPA.
Kontrolný úrad upozornil, že zadlžovanie sa stále viac rozširuje, čo má za následok neustále rastúce úrokové platby. To vláde zužuje manévrovací priestor, ktorý si dokáže udržať len prostredníctvom nových úverov.
Minister financií Lars Klingbeil (SPD) v utorok (8. 9.) predstaví parlamentu návrh štátneho rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta s výdavkami 555,4 miliardy eur. Čisté nové zadlženie ja naplánované na úrovni 118,7 miliardy eur, čo je výrazne viac ako 98 miliárd eur predpokladaných na tento rok. Dodatočný dlh navyše vytvoria mimorozpočtové účelové fondy pre infraštruktúru a obranu. Celkový nový dlh by tak mohol v roku 2027 dosiahnuť vyše 200 miliárd eur.
„Zásadnú rozpočtovú konsolidáciu už nemožno ďalej odkladať,“ zdôraznili štátni kontrolóri, podľa ktorých hrozí, že verejný dlh Nemecka do roku 2030 vzrastie na tri bilióny eur, ak bude zadlžovanie pokračovať súčasným tempom.
Kontrolný úrad upozornil, že zadlžovanie sa stále viac rozširuje, čo má za následok neustále rastúce úrokové platby. To vláde zužuje manévrovací priestor, ktorý si dokáže udržať len prostredníctvom nových úverov.
Minister financií Lars Klingbeil (SPD) v utorok (8. 9.) predstaví parlamentu návrh štátneho rozpočtu na rok 2027, ktorý počíta s výdavkami 555,4 miliardy eur. Čisté nové zadlženie ja naplánované na úrovni 118,7 miliardy eur, čo je výrazne viac ako 98 miliárd eur predpokladaných na tento rok. Dodatočný dlh navyše vytvoria mimorozpočtové účelové fondy pre infraštruktúru a obranu. Celkový nový dlh by tak mohol v roku 2027 dosiahnuť vyše 200 miliárd eur.
„Zásadnú rozpočtovú konsolidáciu už nemožno ďalej odkladať,“ zdôraznili štátni kontrolóri, podľa ktorých hrozí, že verejný dlh Nemecka do roku 2030 vzrastie na tri bilióny eur, ak bude zadlžovanie pokračovať súčasným tempom.