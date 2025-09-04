< sekcia Ekonomika
Štátni tajomníci agrorezortu Poľska a SR rokovali v Nitre
TASR
Nitra 4. septembra (TASR) - Poľský štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jacek Czerniak sa v stredu (3. 9.) počas Medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva a potravinárstva Agrokomplex v Nitre stretol so štátnym tajomníkom slovenského ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Vladimírom Vnukom. Hlavnými témami rokovania boli viacročný finančný rámec spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a obchodná dohoda s Ukrajinou. Varšavského spravodajcu TASR o tom informovalo poľské ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Súčasťou Agrokomplexu 2025 bol medzinárodný pavilón, kde svoje výrobky predstavili vystavovatelia z viacerých krajín vrátane Poľska. Czerniak sa stretol s poľskými firmami, ktorým zablahoželal k doterajším úspechom a povzbudil ich k pokračujúcemu dialógu s rezortom pôdohospodárstva. Podľa neho je takáto spolupráca kľúčová pre hľadanie systémových riešení posilňujúcich postavenie producentov a konkurencieschopnosť agrosektora.
V bilaterálnych rokovaniach s Vnukom zdôraznil Czerniak potrebu väčšej flexibility pri budúcej podobe spoločnej hospodárskej politiky EÚ po roku 2028, aby EÚ dokázala reagovať na nové výzvy. Upozornil tiež na nevyhnutnosť primeraného financovania spoločnej politiky. „Spoločná poľnohospodárska politika si zaslúži rozpočet primeranej veľkosti, ktorý zabezpečí príjmy farmárov a potravinovú bezpečnosť občanov Únie. Jej špecifiká si vyžadujú samostatný rozpočet založený na osvedčenom dvojpilierovom modeli,“ uviedol Czerniak.
Obaja štátni tajomníci sa zhodli, že Ukrajina by mala vstúpiť do EÚ za spravodlivých podmienok a pri súčasnej ochrane záujmov európskych poľnohospodárov.
Slovensko patrí medzi významných obchodných partnerov Poľska v oblasti agropotravinárskej výmeny. V roku 2024 dosiahol poľský export na slovenský trh vyše 1 miliardu eur, kým import zo Slovenska do Poľska predstavoval 576,5 milióna eur. Na Slovensko vyvážalo Poľsko najmä hydinové mäso a droby, potravinárske výrobky, pečivo a syry. Zo Slovenska smerovali do Poľska najmä cirok, pečivo, pšenica, živý dobytok či sladový extrakt.
Slavomír Gregorík