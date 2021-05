Štátny Agrokomplex prichádza na tržbách o milióny eur, musel prepúšťať

Nitra 17. mája (TASR) – Štátny podnik Agrokomplex Národné výstavisko v Nitre prišiel pre pandémiu o milióny eur. Pre výpadky v tržbách musel preto pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov a k organizačným zmenám.



V prípade, že nedôjde k výraznému uvoľneniu epidemiologických opatrení, môže sa situácia ešte viac skomplikovať. „Ak nebudeme môcť urobiť žiadnu z tých väčších výstav, akými sú Nábytok a bývanie, Autosalón alebo Agrokomplex, tak výpadky tržieb dosiahnu 15 miliónov eur,“ uviedol riaditeľ štátneho podniku Róbert Kanás.



Ako doplnil, výstavisko muselo pristúpiť aj k organizačným zmenám, v rámci ktorých sa počet zamestnancov znížil približne o 30 percent. „Bolo to nevyhnutné z dôvodu pandémie a situácie, do ktorej sa výstavisko dostalo pre výpadok tržieb. Bolo to však nutné aj z dôvodu modernizácie výstaviska. Organizačná štruktúra, ktorá tu bola niekoľko desaťročí, už nezodpovedala požiadavkám klientov. Takže sme ľahší aj o desiatky organizačných jednotiek. Nebolo to teda len o rušení miest, ale aj o spájaní a transformácii niektorých oddelení,“ vysvetlil Kanás.



Výstavisko aj napriek pandemickým opatreniam začalo s prípravou viacerých pravidelných výstav. Už 21. a 22. mája sa bude konať záhradkárska výstava Gardenia a 27. a 28. mája online verzia strojárskeho veľtrhu TECHNITRA 2021. „Veľmi intenzívne sa zaoberáme prípravou našej najväčšej výstavy a vlajkovej lode, poľnohospodárskou výstavou Agrokomplex. O jej osude musíme rozhodnúť do konca mája, pretože sa nedá spraviť zo dňa na deň, potrebujeme na to niekoľko mesiacov. Na jeseň máme rozpracované projekty pre fanúšikov automobilov, pripravujeme tiež verziu výstavy o nábytku a bývaní,“ povedal Kanás.



Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) prisľúbil štátnemu výstavisku v prípade potreby pomoc. „Výstavisko sa musí zachovať a musí dostať nové impulzy. Chceli by sme, aby jeho prevádzka nebola len otázkou výstav, po ktorých nasleduje mŕtve obdobie medzi nimi. Radi by sme časť areálu vyhradili na trvalé výstavy, ktoré by boli spojené s návštevnosťou počas celého roka. Musíme si uvedomiť, že tých úloh je tu nesmierne veľa a budú vyžadovať veľa peňazí. Preto musíme stavať ciele na tom, aby sme vytvorili viacej ponuky a menej nákladov,“ zdôraznil Mičovský.



Podľa ministra by sa v priestore nitrianskeho Agrokomplexu mohla časom zriadiť napríklad stála expozícia poľnohospodárskej techniky, od najstarších čias až po súčasné najmodernejšie stroje. „Určite sa chceme zasadiť aj o pozdvihnutie Slovenského poľnohospodárskeho múzea, pretože netajíme, že momentálne nie je v dobrom stave,“ dodal Mičovský.