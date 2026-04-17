< sekcia Ekonomika
Štátny dlh Česka vzrástol v 1. štvrťroku na takmer 3,72 bilióna korún
Ministerka financií Alena Schillerová chce tento rok obnoviť takzvané Dlhopisy Republiky pre občanov.
Autor TASR
Praha 17. apríla (TASR) - Štátny dlh Česka vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka o 42,3 miliardy Kč na takmer 3,72 bilióna Kč (152,98 miliardy eur). V piatok o tom v kvartálnej správe informovalo české ministerstvo financií, ktorého údaje priniesol server novinky.cz. Na každého Čecha tak na konci marca teoreticky pripadal dlh zhruba na úrovni 370.000 Kč.
„Rast štátneho dlhu o 42,3 miliardy Kč oproti koncu roka 2025 je daný najmä predajom štátnych dlhopisov počas 1. štvrťroka za účelom priebežného krytia schodku hospodárenia rozpočtu, ktorý koncom marca dosiahol vyše 27,6 miliardy Kč, a predfinancovaním bezproblémového pokrytia časti splátok štátneho dlhu v 2. štvrťroku tohto roka,“ uviedlo ministerstvo financií. V relatívnom vyjadrení voči hrubému domácemu produktu (HDP) zostal štátny dlh na konci marca v porovnaní s koncom roka 2025 stabilizovaný na úrovni 43 %.
Ministerka financií Alena Schillerová chce tento rok obnoviť takzvané Dlhopisy Republiky pre občanov. Prvú emisiu plánuje na jún, detailné podmienky vrátane ponúknutého úroku však ešte nezverejnila.
V novej makroekonomickej prognóze ministerstvo financií očakáva, že celková miera zadlženia českých verejných financií dosiahne tento rok 45,6 % HDP. V závere minulého roka predstavovala 44,3 % HDP. Deficit verejných financií by potom mal tento rok vzrásť na 2,6 % HDP. Vlani to bolo 2,1 % HDP.
(1 EUR = 24,317 Kč)
