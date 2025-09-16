< sekcia Ekonomika
Štátny fond a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu budú spolopracovať
Obe inštitúcie sa zaviazali k transparentnej komunikácii, spolupráci a hľadaniu konkrétnych riešení, ktoré podporia rozvoj miest a obcí a zvýšia kvalitu života obyvateľov Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR v utorok slávnostne podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je vytvoriť silné partnerstvo, ktoré pomôže zlepšiť dostupnosť bývania, podporí kvalitné plánovanie a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu verejných zdrojov. Informovala o tom Soryana Hádenová zo ŠFRB.
„Toto memorandum je významným krokom k tomu, aby sme posilnili spoluprácu, ktorá prináša konkrétne výsledky pre obyvateľov, a to v oblasti dostupného bývania, výmeny odborných poznatkov, lepšieho plánovania a efektívnejšieho využívania verejných zdrojov. Pevne verím, že spoločne dokážeme vytvoriť udržateľné modely bývania, ktoré budú slúžiť ľuďom aj komunite,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Obe inštitúcie sa zaviazali k transparentnej komunikácii, spolupráci a hľadaniu konkrétnych riešení, ktoré podporia rozvoj miest a obcí a zvýšia kvalitu života obyvateľov Slovenska.
Nové partnerstvo vytvára priestor pre dlhodobú a systematickú spoluprácu, najmä v oblasti zefektívnenia procesov územného plánovania, výstavby a bytovej politiky, ďalej výmeny odborných poznatkov a informácií, ako aj vzájomného poskytovania údajov z informačných systémov či zriaďovania odborných pracovných skupín a komisií.
„Toto memorandum je významným krokom k tomu, aby sme posilnili spoluprácu, ktorá prináša konkrétne výsledky pre obyvateľov, a to v oblasti dostupného bývania, výmeny odborných poznatkov, lepšieho plánovania a efektívnejšieho využívania verejných zdrojov. Pevne verím, že spoločne dokážeme vytvoriť udržateľné modely bývania, ktoré budú slúžiť ľuďom aj komunite,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Obe inštitúcie sa zaviazali k transparentnej komunikácii, spolupráci a hľadaniu konkrétnych riešení, ktoré podporia rozvoj miest a obcí a zvýšia kvalitu života obyvateľov Slovenska.
Nové partnerstvo vytvára priestor pre dlhodobú a systematickú spoluprácu, najmä v oblasti zefektívnenia procesov územného plánovania, výstavby a bytovej politiky, ďalej výmeny odborných poznatkov a informácií, ako aj vzájomného poskytovania údajov z informačných systémov či zriaďovania odborných pracovných skupín a komisií.