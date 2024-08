Štátny fond eviduje najviac žiadostí o podporu z Nitrianskeho kraja

Prešov 25. augusta (TASR) - Najvyšší počet žiadostí o podporu na výstavbu nájomných bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti za uplynulých 14 rokov eviduje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v Nitrianskom kraji s počtom prijatých žiadostí 269. Druhým krajom v počte žiadostí - 203, je Prešovský kraj. Pre TASR to uviedla Kristína Starosta z kancelárie generálneho riaditeľa ŠFRB. Ako povedala, záujem o výstavbu nájomných bytov je všeobecne vo všetkých krajoch približne rovnaký.



"Samosprávy môžu podávať žiadosti priebežne podľa účelu, o ktorý žiadajú, a to od 15. januára príslušného roka. Žiadosti o podporu na obstaranie nájomného bytu financovaného spolu s dotáciou z Ministerstva dopravy (MD) SR sa podávajú do 31. mája príslušného roka. Žiadosti o podporu pri stopercentnom financovaní nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB sa predkladajú do 31. augusta príslušného kalendárneho roka. Do 31. augusta samosprávy môžu rovnako predložiť žiadosti o financovanie obstarania zariadení sociálnych služieb a ubytovacích domov," priblížila Starosta.



O podporu na obstaranie nájomných bytov môžu podľa nej požiadať aj právnické osoby so sídlom na Slovensku, prípadne nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.



ŠFRB poskytuje spravidla podporu pre samosprávu maximálne vo výške 80 percent z obstarávacej ceny. "Samospráva má možnosť získať na financovanie aj dotačné prostriedky z MD SR, kedy pri schválení dotácií a úveru je finančne krytých 100 percent z obstarávacej ceny bytu. Ak žiadateľ splní podmienky, môže získať od ŠFRB aj úver vo výške 100 percent z obstarávacej ceny bytu. Napríklad, ak sa obec nachádza v okrese s nízkou mierou nezamestnanosti, pri priemyselných parkoch, kde sa realizuje významná investícia a podobne," vysvetlila Starosta.



Pri žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti ŠFRB poskytuje podporu maximálne vo výške 75 percent z obstarávacej ceny a na kúpu pozemku vie poskytnúť podporu vo výške 100 percent z obstarávacej ceny.