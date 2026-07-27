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Štátny fond rozvoja bývania informoval o podpore za prvý polrok
ŠFRB evidoval od januára do júna 390 žiadostí od fyzických osôb o podporu na obstaranie bývania do vlastníctva.
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) schválil v prvom polroku 2026 podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. V regiónoch Slovenska pribudlo 245 nových nájomných bytov, informoval v pondelok ŠFRB.
„Kvalitná príprava projektov a úzka spolupráca so samosprávami, investormi aj ostatnými žiadateľmi prinášajú konkrétne výsledky. ŠFRB venuje veľkú pozornosť odborným konzultáciám, aby boli projekty pripravené efektívne a mohli získať podporu fondu,“ povedal generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka. Tento prístup sa podľa neho odráža aj v dokončených investíciách. Odovzdaných 245 nových nájomných bytov v prvom polroku pomohli zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
ŠFRB evidoval od januára do júna 390 žiadostí od fyzických osôb o podporu na obstaranie bývania do vlastníctva, 52 žiadostí od samospráv a tri žiadosti od právnických osôb na obstaranie nájomných bytov. Najväčší záujem bol tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí. V oblasti zariadení sociálnych služieb prijal deväť žiadostí, z toho päť od právnických osôb a štyri od obcí.
„V tomto období bolo podporených 161 projektov fyzických osôb, 27 projektov samospráv, v rámci ktorých vznikne 526 nájomných bytov, a jeden projekt právnickej osoby s kapacitou 12 nájomných bytov. Podporu získalo aj 157 projektov obnovy bytových budov a dva projekty zariadení sociálnych služieb, ktoré spolu vytvoria 80 nových lôžok,“ vymenovala PR a obsahová manažérka ŠFRB Diana Lukáčová.
Zo spomínaných 245 nájomných bytov bolo v prvom polroku odovzdaných 96 v Brezne, 48 v Martine aj v Šoporni (okres Galanta), 36 v Dubnici nad Váhom, deväť vo Vrbovej nad Váhom a osem v Bajči (obe obce okres Komárno). Do užívania bolo zároveň odovzdaných 40 nových lôžok v zariadení sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne.
„Nové nájomné byty, obnovené bytové domy a rozšírené kapacity zariadení sociálnych služieb sú konkrétnym výsledkom systematickej podpory rozvoja bývania. ŠFRB tým napĺňa svoje poslanie vytvárať podmienky pre kvalitnejšie a dostupnejšie bývanie vo všetkých regiónoch Slovenska,“ dodala Lukáčová.
„Kvalitná príprava projektov a úzka spolupráca so samosprávami, investormi aj ostatnými žiadateľmi prinášajú konkrétne výsledky. ŠFRB venuje veľkú pozornosť odborným konzultáciám, aby boli projekty pripravené efektívne a mohli získať podporu fondu,“ povedal generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka. Tento prístup sa podľa neho odráža aj v dokončených investíciách. Odovzdaných 245 nových nájomných bytov v prvom polroku pomohli zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
ŠFRB evidoval od januára do júna 390 žiadostí od fyzických osôb o podporu na obstaranie bývania do vlastníctva, 52 žiadostí od samospráv a tri žiadosti od právnických osôb na obstaranie nájomných bytov. Najväčší záujem bol tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí. V oblasti zariadení sociálnych služieb prijal deväť žiadostí, z toho päť od právnických osôb a štyri od obcí.
„V tomto období bolo podporených 161 projektov fyzických osôb, 27 projektov samospráv, v rámci ktorých vznikne 526 nájomných bytov, a jeden projekt právnickej osoby s kapacitou 12 nájomných bytov. Podporu získalo aj 157 projektov obnovy bytových budov a dva projekty zariadení sociálnych služieb, ktoré spolu vytvoria 80 nových lôžok,“ vymenovala PR a obsahová manažérka ŠFRB Diana Lukáčová.
Zo spomínaných 245 nájomných bytov bolo v prvom polroku odovzdaných 96 v Brezne, 48 v Martine aj v Šoporni (okres Galanta), 36 v Dubnici nad Váhom, deväť vo Vrbovej nad Váhom a osem v Bajči (obe obce okres Komárno). Do užívania bolo zároveň odovzdaných 40 nových lôžok v zariadení sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne.
„Nové nájomné byty, obnovené bytové domy a rozšírené kapacity zariadení sociálnych služieb sú konkrétnym výsledkom systematickej podpory rozvoja bývania. ŠFRB tým napĺňa svoje poslanie vytvárať podmienky pre kvalitnejšie a dostupnejšie bývanie vo všetkých regiónoch Slovenska,“ dodala Lukáčová.