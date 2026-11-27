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Štátny holding DMD Group s kontrolórmi nespolupracoval,NKÚ vidí riziká
Andrassy priblížil, že firma získava čoraz významnejšie postavenie na slovenskom aj medzinárodnom trhu, ktorý generuje významné príjmy.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Štátny zbrojársky holding DMD Group, vlastniaci firmy ako Konštrukta-Defence, ZTS-Špeciál i 50-percentný podiel v ZVS holding, nespolupracoval pri kontrole Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Úrad sa tak nemôže vyjadriť k fungovaniu štátnej spoločnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková. DMD Group zatiaľ na otázky TASR neodpovedal. Ministerstvo obrany, ktoré firmu vlastní, agentúru iba odkázalo na holding a k situácii sa nechcelo vyjadriť. Postup spoločnosti kritizoval i opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS). Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vyzval, aby jej spoluprácu s NKÚ nariadil.
„Keďže štátna spoločnosť je podľa zákona povinná poskytovať národným kontrolórom plnú súčinnosť, predseda úradu Ľubomír Andrassy o vážnosti danej situácie informoval brannobezpečnostný výbor parlamentu. Zodpovednosť za súčinnosť počas celého výkonu kontroly nesie primárne štatutár spoločnosti a za svoje konanie sa musí zodpovedať vedeniu rezortu obrany, ktorý je stopercentným akcionárom štátneho holdingu,“ uviedla Bolech Dobáková.
Andrassy priblížil, že firma získava čoraz významnejšie postavenie na slovenskom aj medzinárodnom trhu, ktorý generuje významné príjmy. „Dôležité je, aby takáto verejná korporácia bola nielen pod nezávislým dohľadom kontrolných inštitúcií štátu, ale tiež je nevyhnutné, aby mala verejnosť uistenie, že nástroj vnútornej kontroly, ktorým je dozorná rada, funguje nestranne a aktívne posudzuje strategické rozhodnutia top manažmentu spoločnosti,“ vyhlásil. Ako ilustroval, štátny holding zaznamenal minulý rok zisk 6,25 milióna eur.
„Kontrolná skupina nemala napríklad k dispozícii hlavnú účtovnú knihu, ktorá poskytuje základný prehľad o hospodárení spoločnosti. Vyžiadaná dokumentácia bola sprístupňovaná neprehľadným spôsobom, bez usporiadania podľa oblastí či časových období. Chýbali záznamy z registratúry a aj jednoznačné označenie dokumentov. Preto nebolo možné z našej strany overiť úplnosť a pravdivosť predloženej dokumentácie,“ doplnil k priebehu kontroly predseda NKÚ.
Štátnym kontrolórom sa však podarilo identifikovať viacero rizík. Riadiace a kontrolné funkcie sa v rámci holdingu podľa nich koncentrujú do rúk jednej osoby - predsedu predstavenstva Miroslava Sima. Z predloženej dokumentácie podľa nich vyplynulo, že štatutár DMD Group zastáva najmenej šesť funkcií v spoločnostiach zbrojárskeho holdingu. „Tá istá osoba sa podieľala nielen na príprave a schvaľovaní rozhodnutí o odmeňovaní naprieč spoločnosťami, ale zároveň je aj ich priamym príjemcom. Na základe dostupných podkladov bolo zistené, že napríklad za október 2025 bola tejto osobe priznaná odmena najmenej vo výške 18-násobku mesačnej mzdy,“ priblížila zistenia hovorkyňa.
Kontrolóri pre nespoluprácu štátnej firmy okrem toho nevedia potvrdiť, či uloženie peňazí, ktoré DMD Group dostala zo štátneho rozpočtu ako navýšenie imania, na bankových účtoch bolo v súlade so strategickým zámerom štátu aktívne a rýchlo podporiť rozvoj výrobných kapacít obranného priemyslu.
„Kontrolóri NKÚ v rámci preverovania finančných operácií holdingu identifikovali neštandardnú finančnú operáciu. Spoločnosť ZTS-Špeciál poskytla DMD Group pôžičku vo výške 15 miliónov eur napriek tomu, že samotný holding disponoval vlastnými zdrojmi. Keďže kontrolóri od vedenia spoločnosti nedostali všetky dokumenty a účtovné podklady, nebolo možné jednoznačne posúdiť ekonomickú opodstatnenosť tejto transakcie, ani vylúčiť možné riziko konfliktu záujmov,“ uzavrela Bolech Dobáková.
„Keďže štátna spoločnosť je podľa zákona povinná poskytovať národným kontrolórom plnú súčinnosť, predseda úradu Ľubomír Andrassy o vážnosti danej situácie informoval brannobezpečnostný výbor parlamentu. Zodpovednosť za súčinnosť počas celého výkonu kontroly nesie primárne štatutár spoločnosti a za svoje konanie sa musí zodpovedať vedeniu rezortu obrany, ktorý je stopercentným akcionárom štátneho holdingu,“ uviedla Bolech Dobáková.
Andrassy priblížil, že firma získava čoraz významnejšie postavenie na slovenskom aj medzinárodnom trhu, ktorý generuje významné príjmy. „Dôležité je, aby takáto verejná korporácia bola nielen pod nezávislým dohľadom kontrolných inštitúcií štátu, ale tiež je nevyhnutné, aby mala verejnosť uistenie, že nástroj vnútornej kontroly, ktorým je dozorná rada, funguje nestranne a aktívne posudzuje strategické rozhodnutia top manažmentu spoločnosti,“ vyhlásil. Ako ilustroval, štátny holding zaznamenal minulý rok zisk 6,25 milióna eur.
„Kontrolná skupina nemala napríklad k dispozícii hlavnú účtovnú knihu, ktorá poskytuje základný prehľad o hospodárení spoločnosti. Vyžiadaná dokumentácia bola sprístupňovaná neprehľadným spôsobom, bez usporiadania podľa oblastí či časových období. Chýbali záznamy z registratúry a aj jednoznačné označenie dokumentov. Preto nebolo možné z našej strany overiť úplnosť a pravdivosť predloženej dokumentácie,“ doplnil k priebehu kontroly predseda NKÚ.
Štátnym kontrolórom sa však podarilo identifikovať viacero rizík. Riadiace a kontrolné funkcie sa v rámci holdingu podľa nich koncentrujú do rúk jednej osoby - predsedu predstavenstva Miroslava Sima. Z predloženej dokumentácie podľa nich vyplynulo, že štatutár DMD Group zastáva najmenej šesť funkcií v spoločnostiach zbrojárskeho holdingu. „Tá istá osoba sa podieľala nielen na príprave a schvaľovaní rozhodnutí o odmeňovaní naprieč spoločnosťami, ale zároveň je aj ich priamym príjemcom. Na základe dostupných podkladov bolo zistené, že napríklad za október 2025 bola tejto osobe priznaná odmena najmenej vo výške 18-násobku mesačnej mzdy,“ priblížila zistenia hovorkyňa.
Kontrolóri pre nespoluprácu štátnej firmy okrem toho nevedia potvrdiť, či uloženie peňazí, ktoré DMD Group dostala zo štátneho rozpočtu ako navýšenie imania, na bankových účtoch bolo v súlade so strategickým zámerom štátu aktívne a rýchlo podporiť rozvoj výrobných kapacít obranného priemyslu.
„Kontrolóri NKÚ v rámci preverovania finančných operácií holdingu identifikovali neštandardnú finančnú operáciu. Spoločnosť ZTS-Špeciál poskytla DMD Group pôžičku vo výške 15 miliónov eur napriek tomu, že samotný holding disponoval vlastnými zdrojmi. Keďže kontrolóri od vedenia spoločnosti nedostali všetky dokumenty a účtovné podklady, nebolo možné jednoznačne posúdiť ekonomickú opodstatnenosť tejto transakcie, ani vylúčiť možné riziko konfliktu záujmov,“ uzavrela Bolech Dobáková.