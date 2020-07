Štátny podnik Lesy SR plošne ruší zmluvy na odber dreva

Bratislava/Banská Bystrica 27. júla (TASR) - Štátny podnik Lesy SR sa rozhodol vypovedať rámcové kúpne zmluvy na drevnú hmotu. Celkovo sa to týka 119 zmlúv, ktoré predpokladali odber približne troch miliónov kubických metrov (m3) dreva. Informoval o tom hovorca Lesov SR Pavel Machava.



"Hlavným dôvodom sú vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní. Podniku tiež absentujú zdroje na ich úplné naplnenie," povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda.



Rámcové kúpne zmluvy podnik Lesy SR vypovedá v súlade so znením príslušného ustanovenia obsiahnutého v kúpnej zmluve. Zmluvy sa zrušia po uplynutí výpovednej doby. Výpovedná doba sa líši podľa toho, na aké obdobie bola rámcová kúpna zmluva uzatvorená. Spravidla ide o obdobie 6 alebo 12 mesiacov.



Machava dodal, že po uplynutí výpovednej doby väčšiny zmlúv zavedie štátny podnik Lesy SR transparentný spôsob uzatvárania zmlúv. Bude v plnej miere zohľadňovať možnosti podniku a stanoví spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv so zachovaním podpory drevospracujúceho priemyslu na Slovensku.