Štátny priemyselný park v Rimavskej Sobote by mal byť bude postavený

Rimavská Sobota 9. novembra (TASR) – Štát vybuduje v Rimavskej Sobote jeden zo svojich strategických priemyselných parkov. Na poslednom zasadnutí rimavskosobotského mestského zastupiteľstva to avizoval poslanec Jaroslav Matzenauer.



„Zúčastnili sme sa na jednaní s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, kde sme dohodli definitívnu podobu strategického priemyselného parku. Dnes môžem povedať, že je to vybojované a štátny strategický priemyselný park v Rimavskej Sobote bude,“ konštatoval Matzenauer.



Na stretnutí bolo podľa neho dohodnuté, že ako prvá bude rozvíjaná etapa II. a etapa III. priemyselného parku, prípadne aj etapa I.



„Ide o zhruba 50 hektárov pozemku. Dohodnuté úlohy sú, že minister predloží na vládu uznesenie vrátane odhadu nákladov, nechá schváliť na porade vedenia projekt a poverí MH Invest, aby začal proces s Rimavskou Sobotou o prevode majetku,“ vymenoval poslanec.



Ako pokračoval, mestskí poslanci majú v súvislosti s prípravou parku len dve veľmi jednoduché úlohy. „Zabezpečia zmenu územného plánu a prevod pozemkov na MH Invest,“ konkretizoval Matzenauer s tým, že je už len na nich, aby si to nepokazili.



„To znamená, tlačiť na zmenu územného plánu a čím skôr pripraviť zmluvu. Štát sem príde, zainvestuje. Nemusíme zháňať investorov, nemusíme zháňať nikoho, nemusíme zháňať jeden jediný cent. Štát prostredníctvom agentúry SARIO sem investorov dovedie,“ zdôraznil poslanec.



TASR v tejto súvislosti požiadala o stanovisko aj Ministerstvo hospodárstva SR. Ako odpovedala Katarína Matejková z jeho tlačového odboru, rezort sa štandardne nevyjadruje k procesom, ktoré nie sú uzatvorené.



„V súčasnosti preto nepovažujeme za vhodné komentovať priebeh rokovaní a zverejňovať akékoľvek informácie. Vo všeobecnosti môžeme uviesť, že MH SR podporuje výstavbu priemyselných parkov predovšetkým v najmenej rozvinutých okresoch,“ povedala Matejková.



Témou výstavby štátneho priemyselného parku v meste sa rimavskosobotskí poslanci zaoberali už niekoľkokrát a naposledy v októbri uznesením oficiálne deklarovali záujem o jeho postavenie. Podľa doterajších informácií by v prípade schválenia mal stáť v lokalite pri ceste I/72 medzi mestskými časťami Sobôtka a Kľačany, v tesnej blízkosti plánovanej rýchlostnej cesty R2.