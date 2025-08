Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla hotovostný schodok 3,6 mld. eur

Bratislava 1. augusta (TASR) - Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu júla 2025 hotovostný schodok vo výške 3,637 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1,942 miliardy eur (+16,8 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1,388 miliardy eur (+8,8 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 553,3 milióna eur (+13,2 %). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.



Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1,559 miliardy eur (+15 %). Pozitívny vývoj sa zaznamenal pri dani z pridanej hodnoty vo výške 782 miliónov eur, pri dani z príjmov právnických osôb o 220,9 milióna eur, pri spotrebných daniach vo výške 77,8 milióna eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 18,1 milióna eur.



Napriek vyššiemu prevodu územnej samospráve (o 110,4 milióna eur) sa evidoval pozitívny vývoj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 224,8 milióna eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach bol medziročne vyšší o 80 miliónov eur. Daň z finančných transakcií bola aktuálne odvedená vo výške 124,5 milióna eur.



Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal medziročný nárast o 25,7 milióna eur. Daň z poistenia evidovala medziročný nárast o 6,1 milióna eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 7,6 milióna eur.



Negatívny vývoj sa zaznamenal pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 8 miliónov eur.



Pozitívny vývoj sa evidoval v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 413 miliónov eur (+116,1 %), ktorý bol spôsobený tým, že v prvej polovici roku 2024 nedochádzalo k uhrádzaniu súhrnných žiadosti o platbu do príjmov ŠR z dôvodu ukončovania Programového obdobia (PO) 2014 - 2020. Prostriedky za PO 2014-2020 boli naplnené do príjmov až na základe záverečných bilancií programov po odoslaní záverečných platieb na Európsku komisiu koncom roka 2024.



Príjmy z dividend medziročne vzrástli o 32,4 milióna eur (+39,1 %). Plnenie týchto príjmov je podľa MF SR možné očakávať najmä v druhej polovici roka.



Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne poklesli o 63,1 milióna eur (-8,2 %). Medziročný nárast administratívnych poplatkov vo výške 10,7 milióna eur kompenzoval medziročný pokles kapitálových príjmov o 4 milióny eur a príjmov z podnikania o 1,1 milióna eur. V rámci iných nedaňových príjmov došlo k medziročnému poklesu o 36,4 milióna eur a pri úrokových príjmoch medziročný pokles predstavoval 30,2 milióna eur. Tuzemské granty a transfery zaznamenali medziročný pokles o 2,1 milióna eur.



Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 311,8 milióna eur (+40,8 %).