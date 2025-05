Tajomník ministerstva hospodárstva: Teplárenstvo čakajú výzvy

Bratislava 19. mája (TASR) - Sektor teplárenstva stojí pred zásadnými výzvami spojenými s transformáciou na využívanie nízkouhlíkových zdrojov. Uviedol to v pondelok v Bratislave štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Szabolcs Hodosy na konferencii Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT), Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity a Európskej federácie služieb pre inteligentnú energetickú efektívnosť s názvom Inteligentné teplárenstvo - energia, ktorá pulzuje pod povrchom mesta.



„Stojíme pred výzvami pri transpozícii, pri modernizácii, pri riešení otázok prevádzkovej podpory. Som však presvedčený, že sa nám podarí spoločnými silami tieto výzvy úspešne zvládnuť a zabezpečiť cenovo dostupné, environmentálne udržateľné teplo pre odberateľov na Slovensku,“ podčiarkol štátny tajomník.



„Preto držíme palce zo strany Ministerstva hospodárstva SR výskumu, technologickým inováciám a podnikateľskej odvahe. My si zase budeme musieť urobiť našu úlohu v oblasti regulácie a legislatívy,“ dodal Hodosy.



Podľa slov predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislava Janiša dnešné diaľkové vykurovanie nie je len o vykurovaní budov, bytov, škôl a nemocníc. „To je dnes už veľmi sofistikovaný nadstavbový systém, a preto diaľkové vykurovanie bude aj v budúcnosti zohrávať ešte väčšiu úlohu pri napĺňaní hlavne environmentálnych cieľov a etablovaní obnoviteľných zdrojov energie v energetike. V odpadovom hospodárstve máme tzv. cirkulárnu ekonomiku a v teplárenstve môžeme povedať, že máme teplárenskú ekonomiku,“ podčiarkol Janiš.



To, čo v súčasnosti poskytuje diaľkové vykurovanie, to podľa Janišových slov individuálne vykurovanie nemá šancu poskytnúť. „V každom meste, kde sme my (SZVT), je čisté ovzdušie,“ dodal predseda SZVT.