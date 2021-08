Štátny tajomník M. Kyseľ odovzdal mestu Hodonín humanitárnu pomoc

Bratislava/Hodonín 5. augusta (TASR) – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Kyseľ odovzdal mestu Hodonín humanitárnu pomoc - drevo na opravu strechy miestnej školy. TASR o tom informoval odbor komunikácie MPRV.



Základná škola v Hodoníne je podľa agrorezortu jednou z desiatok budov, ktorú koncom júna na Morave zničilo tornádo. MPRV v rámci humanitárnej pomoci prispelo materiálom na obnovu budov. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) odovzdalo mestu Hodonín 300 m3 smrekovej guľatiny na opravu strechy základnej školy.



MPRV pripomenulo, že akúkoľvek pomoc postihnutej oblasti krátko po tragédii ponúkol TTSK, ktorý má úzke partnerstvo s Juhomoravským krajom. Po komunikácii vzišla požiadavka, že najpotrebnejšie je práve drevo na opravu budov, ktorého je na Morave akútne málo. Preto sa TTSK obrátil na agrorezort a Lesy SR zabezpečili dodávku dreva. Mesto Hodonín ho využije na obnovu školy, aby sa do nej mohli žiaci čo najskôr vrátiť.



"Všetci ešte máme v živej pamäti hrozivé následky, ktoré po sebe zanechalo tornádo v Juhomoravskom kraji pred necelými dvoma mesiacmi. Obyvatelia postihnutých miest a obcí sa budú z tejto katastrofy spamätávať ešte dlho. Materiálnou pomocou im chceme vyjadriť solidaritu, účasť a podporu, aby sa im podarilo čo najskôr vrátiť svoj život do bežných koľají," uviedol Kyseľ.



Smrekovú guľatinu v celkovej hodnote 30.000 eur podľa MPRV daroval odštepný závod štátneho podniku Lesy SR v Čadci.



"Dnes prišlo päť kamiónov a postupne ešte dodáme ďalších päť kamiónov. Smreky pôjdu na ďalšie spracovanie do miestnej píly, bude z nich 4,5 a 6-metrový porez," uviedol poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy. Proces vybavenia a odovzdania materiálnej pomoci zastrešilo podľa MPRV mesto Skalica, ktoré je partnerským mestom Hodonína.