Štátny tajomník MH K. Šaško sa zúčastnil na jadrovej konferencii

Bratislava 20. septembra (TASR) - Financovanie nových jadrových zdrojov v krajinách OECD a v rozvojových krajinách, pripravenosť jadrového dodávateľského reťazca, rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily či výstavba malých modulárnych reaktorov boli témami ministerskej konferencie Roadmaps to New Nuclear v Paríži. Slovensko na konferencii zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Kamil Šaško. V piatok o tom informoval tlačový odbor MH SR.



Rezort hospodárstva priblížil, že výstavba nových jadrových zdrojov sa v uplynulom období stala najvyššou prioritou v mnohých členských krajinách, ktoré v súčasnosti čelia viacerým výzvam - geopolitickým, klimatickým a energetickým.



"Slovenská republika vníma jadrovú energetiku ako pragmatické riešenie nielen z pohľadu zmierňovania dopadov zmeny klímy a dosahovania cieľov dekarbonizácie, ale je odpoveďou aj na otázky energetickej bezpečnosti, zaistenia cenovej dostupnosti energií a zohráva úlohu taktiež z pohľadu zabezpečovania konkurencieschopnosti a cieľov v našom priemysle," uviedol Šaško.



Štátny tajomník zdôraznil aj význam diverzifikácie a potreby investícií do nových technológií v jadrovej energetike. Upozornil tiež na strategickú dôležitosť rozvoja ľudského potenciálu, ktorý je v súčasnosti výrazne poddimenzovaný.



"Spolupráca stakeholderov nielen na národnej úrovni - medzi rezortami ako Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ale aj medzi vládnymi inštitúciami, akademickým sektorom a priemyslom a tiež spolupráca na medzinárodnej úrovni je základným aspektom pri rozvoji a podpore jadrovej energetiky," priblížil Šaško.



Štátny tajomník zároveň absolvoval aj viaceré bilaterálne rokovania so zahraničnými partnermi.