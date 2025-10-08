< sekcia Ekonomika
Štátny tajomník R. Chovanec odcestuje do Bruselu
Súčasťou pracovného programu štátneho tajomníka bude aj bilaterálne stretnutie s egyptskou ministerkou pre plánovanie, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Ranie Al-Mashatovou.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec odcestuje v stredu do Bruselu. Slovenskú republiku tam bude počas dvoch dní (8. a 9. 10.) zastupovať na zasadnutí Rady pre Global Gateway (Global Gateway Board) a 2. ročníku podujatia Global Gateway Forum. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
Riadiaci orgán Global Gateway je hlavným orgánom v rámci riadenia stratégie Global Gateway na úrovni ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Ministri a štátni tajomníci zhodnotia na zasadnutí pokrok v implementácii stratégie, diskutovať budú aj o ďalších prioritách. Predstavená bude aj nová platforma na zlepšenie zapojenia súkromného sektora Global Gateway Investment Hub.
Druhý ročník Global Gateway Forum spojí opäť zástupcov vlád, finančných inštitúcií, súkromného sektora a občianskej spoločnosti s cieľom preskúmať inovatívne stratégie na zvýšenie investícií v rámci Global Gateway v partnerských krajinách. Tento ročník sa zameria na strategickú diskusiu o príležitostiach, ako aj prípadných obmedzeniach, ktorým čelia investičné partnerstvá vo svetle geopolitických a geoekonomických výziev.
Súčasťou pracovného programu štátneho tajomníka bude aj bilaterálne stretnutie s egyptskou ministerkou pre plánovanie, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Ranie Al-Mashatovou.
hl ryb
Riadiaci orgán Global Gateway je hlavným orgánom v rámci riadenia stratégie Global Gateway na úrovni ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Ministri a štátni tajomníci zhodnotia na zasadnutí pokrok v implementácii stratégie, diskutovať budú aj o ďalších prioritách. Predstavená bude aj nová platforma na zlepšenie zapojenia súkromného sektora Global Gateway Investment Hub.
Druhý ročník Global Gateway Forum spojí opäť zástupcov vlád, finančných inštitúcií, súkromného sektora a občianskej spoločnosti s cieľom preskúmať inovatívne stratégie na zvýšenie investícií v rámci Global Gateway v partnerských krajinách. Tento ročník sa zameria na strategickú diskusiu o príležitostiach, ako aj prípadných obmedzeniach, ktorým čelia investičné partnerstvá vo svetle geopolitických a geoekonomických výziev.
Súčasťou pracovného programu štátneho tajomníka bude aj bilaterálne stretnutie s egyptskou ministerkou pre plánovanie, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu Ranie Al-Mashatovou.
hl ryb