Štátny teplárenský holding už dodáva teplo aj v Ilave

Ilava 9. januára (TASR) - MH Teplárenský holding (MHTH) prevzal od začiatku nového roka 2025 výrobu a dodávku tepla a teplej vody pre odberateľov tepla zo systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Ilave. Stalo sa tak na základe zmluvy s mestom Ilava, ktoré je vlastníkom príslušnej teplárenskej infraštruktúry v meste. TASR o tom vo štvrtok informovala manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.



"Hoci systém CZT v Ilave objemom vyrobeného tepla patrí na Slovensku k tým menším, pre MHTH je táto dodávka tepla významná aj preto, lebo ide o novú lokalitu pôsobenia, čo je v súlade s našimi budúcimi rozvojovými ambíciami," skonštatovala Devánová.



Pripomenula, že vedenie mesta sa spolu s mestským zastupiteľstvom počas minulého roka rozhodlo nepredĺžiť končiacu nájomnú zmluvu doterajšiemu prevádzkovateľovi tepelného hospodárstva. "Pre ďalšie obdobie chce vybrať kvalitného a zodpovedného nájomcu, a to na základe transparentnej súťaže. Preto oslovilo MH Teplárenský holding, aby prevzal v meste výrobu a dodávku tepla, kým mesto vyberie nájomcu a prevádzkovateľa na ďalšie obdobie," priblížila.



Začiatkom roka sa tak štátny teplárenský holding stal dodávateľom tepla a teplej vody pre približne 800 domácností, ale aj školy a ďalšie inštitúcie. Celkovú ročnú dodávku tepla predpokladá v objeme 5000 megawatthodín pri tepelnom príkone viac ako 1000 kilowattov. "Ilava je tak ďalším mestom, kde rozširujeme svoje pôsobenie. Dôležitým aspektom spolupráce je tiež záruka zachovania primeranej ceny tepla, aby zmenu dodávateľa nepocítili odberatelia na svojich faktúrach," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Miroslav Kavuľa.



MHTH v súlade so svojou stratégiou dlhodobo zvyšuje objem dodaného tepla zo svojich systémov CZT v šiestich veľkých mestách Slovenska. "Spoločnosti sa už niekoľko rokov darí získavať nové odberné miesta a zvyšovať množstvo dodaného tepla novým odberateľom o približne 48000 megawatthodín za rok, čo predstavuje dodávku tepla asi pre 6800 domácností. To má pozitívny dosah aj na existujúcich odberateľov tepla, nakoľko sa zvyšuje využitie zdrojov tepla, ako aj celková efektivita výroby a dodávky tepla," dodala Devánová.