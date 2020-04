Štátnym tajomníkom MPRV SR bude Samuel Vlčan

Bratislava 19. apríla (TASR) – Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa stal Samuel Vlčan. Na svojom nedeľňajšom rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda SR.



Ako informoval hovorca MPRV SR Vladimír Machalík, Vlčan vyštudoval medzinárodné vzťahy na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov (MGIMO). Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas pracovnej kariéry pôsobil v oblasti práva a bankovníctva.



Vlčan podľa Machalíka viedol právne oddelenia HVB Banky a Slovenskej sporiteľne. Bol členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne. Exekutívny rozvojový program pre vrcholových manažérov absolvoval na University of California v Berkley v USA. V Bosne a Hercegovine bol generálnym manažérom, zodpovedným aj za regionálne organizačné a finančné riadenie spoločnosti Hypo Alpe-Adria Bank. Následne pôsobil na pozícii generálneho manažéra Sberbank Slovensko. Do funkcie štátneho tajomníka MPRV SR prechádza z postu výkonného riaditeľa spoločnosti WP TECH, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti priemyselnej výroby.