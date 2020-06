Štátom garantovaný úver pre FCA je dôležitý pre ekonomiku ako celok

Rím 4. júna (TASR) - Štátom garantovaný úver pre automobilku Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vo výške 6,3 miliardy eur od banky Intesa Sanpaolo je významný aj z hľadiska ochrany talianskeho hospodárstva. Uviedol to generálny riaditeľ banky Carlo Messina pre televíznu stanicu Corriere.



Štátna záruka za pôžičku pre FCA vyvolala v Taliansku kritiku, pretože automobilka presunula svoje sídlo do Holandska a pracuje na fúzii s francúzskou automobilovou skupinou PSA.



Taliansko je pripravené poskytnúť záruky až do výšky 80 % za úver pre FCA prostredníctvom úverovej exportnej agentúry SACE v rámci núdzového balíka likvidity, ktorý má pomôcť firmám prekonať krízu vyvolanú pandémiou nového koronavírusu.



Messina v televízii pripomenul, že pôžička je dôležitá pre ochranu sektora, ktorý sa podieľa 6 % na hrubom domácom produkte (HDP). Automobilka použije peniaze na vyplatenie zamestnancov a dodávateľov, ako aj financovanie investícií v krajine.



„Touto transakciou podporujeme kľúčové odvetvie hospodárstva, jeho dodávateľov a zamestnanosť,“ vyhlásil Messina, podľa ktorého ide o kľúčovú súčasť snahy o ochranu ekonomiky v súčasnej fáze. Ak Taliansko nepodporí odvetvia, ktoré sú rozhodujúce pre tvorbu HDP, ako je napríklad automobilový priemysel a stavebníctvo, tak namiesto zníženia HDP o 10 % bude mať jeho pokles 15 %, dodal.