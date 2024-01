Štátu odviedli firmy v Banskobystrickom kraji takmer 92 miliónov eur

Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Do štátnej kasy odviedli vlani firmy v Banskobystrickom kraji takmer 92 miliónov eur. Boli to príjmy z colných a daňových príjmov a bolo to o vyše sedem miliónov eur viac ako v roku 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Banská Bystrica Katarína Podhorová.



Dodala, že odvod do štátneho rozpočtu pozostával vlani aj z výberu cla vo výške približne 252.000 eur. "V tejto sume je zohľadnená len časť výberu z cla vo výške 25-percentného podielu, ktorá zostáva v SR. Zvyšná časť je odvedená do Európskej únie ako tradičné vlastné zdroje," objasnila s tým, že DPH pri dovoze bolo vo výške približne 39 miliónov eur. Spotrebné dane v tuzemsku boli vo výške 52 miliónov eur.



Podľa hovorkyne v roku 2023 bolo v dovoze do všetkých colných režimov prepustených celkom 8045 colných vyhlásení s 12.437 tovarovými položkami. Bolo to v celkovej colnej hodnote 171.558.502 eur. "Medzi najväčšie subjekty, čo sa týka výberu dovozných platieb, na banskobystrickom colnom úrade patria Continental Automotive Systems Slovakia, ML consortio, Ministerstvo obrany SR a papierne v Harmanci," spresnila. Sú to teda automobilový priemysel, zber a recyklácia kovového odpadu, výroba hliníkových zliatin, papierenský priemysel a obrana.