Štatút Ministerstva hospodárstva SR by sa mal zmeniť

Bratislava 21. júla (TASR) - Nový štatút Ministerstva hospodárstva (MH) SR by mal nahradiť súčasný, platný od roku 2005, z dôvodu jeho neaktuálnosti. Návrh na zmenu rezort predložil tento týždeň do medzirezortného pripomienkového konania.



"Vzhľadom na to, že od schválenia v súčasnosti platného štatútu MH došlo k viacerým zmenám kompetenčného zákona, ako aj ďalších právnych predpisov bol vypracovaný nový návrh štatútu, ktorý na tieto zmeny reflektuje," uvádza predkladacia správa.



Taktiež by malo dôjsť k zjednodušeniu výpočtu kompetencií a úloh ministerstva. V novele tak dochádza najmä ku zmene stanovených hlavných a iných úloh MH, ktoré sú uvedené v článkoch tri a štyri.



Návrh nového štatútu obsahuje základné ustanovenia, pôsobnosť MH, jeho hlavné a iné úlohy, zásady činnosti a riadenia, organizačné členenie a vzťahy ministerstva k ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a organizáciám.