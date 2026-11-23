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Štáty EÚ aj formálne odobrili rozpočet Únie na rok 2027
Ide o siedmy a zároveň posledný ročný rozpočet v rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 - 2027.
Autor TASR
Brusel 23. novembra (TASR) - Ministri členských krajín EÚ (Rada EÚ) v pondelok formálne odsúhlasili výšku rozpočtu EÚ na rok 2027. Ide o siedmy a zároveň posledný ročný rozpočet v rámci súčasného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 - 2027. Na konečnej podobe budúcoročného rozpočtu Únie sa členské štáty predbežne dohodli 11. novembra počas rokovaní s vyjednávačmi Európskeho parlamentu (EP). Informuje o tom spravodajca TASR.
Rozpočet na rok 2027 predstavuje celkové záväzky vo výške 199,7 miliardy eur a celkové platby vo výške 211,5 miliardy eur. Okrem toho je v rámci výdavkových stropov súčasného VFR na tento rok vyčlenená suma 710,1 milióna eur, čo Únii umožňuje reagovať na nepredvídateľné potreby.
Záväzky sú právne záväzky eurobloku vynaložiť finančné prostriedky na činnosti, ktorých realizácia presahuje rámec jedného rozpočtového roka. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov prijatých v rámci rozpočtu EÚ v priebehu aktuálneho alebo predchádzajúcich rozpočtových rokov.
Rozpočet bude definitívne prijatý po tom, ako ho schváli aj Európsky parlament, čo sa očakáva počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu v stredu (25. 11.).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rozpočet na rok 2027 predstavuje celkové záväzky vo výške 199,7 miliardy eur a celkové platby vo výške 211,5 miliardy eur. Okrem toho je v rámci výdavkových stropov súčasného VFR na tento rok vyčlenená suma 710,1 milióna eur, čo Únii umožňuje reagovať na nepredvídateľné potreby.
Záväzky sú právne záväzky eurobloku vynaložiť finančné prostriedky na činnosti, ktorých realizácia presahuje rámec jedného rozpočtového roka. Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov prijatých v rámci rozpočtu EÚ v priebehu aktuálneho alebo predchádzajúcich rozpočtových rokov.
Rozpočet bude definitívne prijatý po tom, ako ho schváli aj Európsky parlament, čo sa očakáva počas tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu v stredu (25. 11.).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)