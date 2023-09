Štáty EÚ budú hlasovať o emisnej norme Euro 7

Brusel 24. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) majú v pondelok (25. 9.) hlasovať o svojom postoji k plánovanej novej emisnej norme Euro 7. Začiatok schôdzky na ministerskej úrovni je v Bruseli naplánovaný na 9.30 h SELČ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nové pravidlá vychádzajú z návrhu Európskej komisie (EK). Jeho cieľom je prísnejšie regulovať emisie škodlivých látok z motorových vozidiel. Po novom by sa mali regulovať aj látky, ako napríklad jemný prach, ktorý môže vznikať pri odieraní pneumatík alebo brzdení. To znamená, že emisné pravidlá by sa vzťahovali aj na elektrické a vodíkové autá. Návrh nariadenia tiež počíta s minimálnymi požiadavkami na životnosť batérií elektromobilov.