Štáty EÚ chcú spolu potláčať nekalé obchodné praktiky v agrosektore

Brusel 7. apríla (TASR) - Zástupcovia členských štátov Európskej únie (EÚ) v Osobitnom výbore pre poľnohospodárstvo (SCA) v pondelok schválili mandát Rady EÚ (členské štáty) na rokovanie o nariadení o nových pravidlách zameraných na boj proti cezhraničným nekalým obchodným praktikám v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. O oznámení Rady EÚ informuje bruselský spravodajca TASR.



Poľský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Czeslaw Siekierski v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ vyhlásil, že európski farmári si za svoju prácu zaslúžia primeranú životnú úroveň a spresnil, že vďaka novým pravidlám EÚ budú lepšie chránení pred nekalými cezhraničnými obchodnými praktikami a posilní sa ich postavenie v potravinovom dodávateľskom reťazci.



Cieľom návrhu, ktorý Európska komisia predložila v decembri 2024, je vytvoriť komplexný súbor pravidiel pre cezhraničnú spoluprácu proti nekalým obchodným praktikám vo vzťahoch medzi podnikmi v rámci poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca a zlepšiť nadnárodnú spoluprácu v prípadoch, keď sú dodávatelia a nákupcovia v rôznych členských štátoch.



Nariadenie zavádza mechanizmus vzájomnej pomoci, ktorý by vnútroštátnym orgánom presadzovania práva umožnil žiadať a vymieňať si informácie a požiadať iný orgán presadzovania práva, aby v ich mene prijal opatrenia. Okrem toho zavádza aj mechanizmus koordinovaného postupu v prípadoch rozsiahlych cezhraničných nekalých obchodných praktík, do ktorých sú zapojené aspoň tri krajiny EÚ.



Rada EÚ podporila hlavné prvky toho návrhu, zástupcovia členských štátov však predložili niekoľko zlepšení, o ktorých chcú rokovať. Napríklad o pravidlách na pokrytie nákladov vzniknutých v prípadoch vzájomnej pomoci medzi krajinami. Členský štát, ktorý žiada o informácie alebo žiada o vyšetrovacie alebo vynucovacie opatrenia, by mal pokryť nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú členskému štátu, ktorý vykonal vyšetrovanie alebo presadzovanie práva. Na pokrytie týchto nákladov by sa mohli použiť všetky vybrané pokuty.



Mandát Rady EÚ objasňuje aj pravidlá, podľa ktorých môžu členské štáty odmietnuť vyhovieť žiadosti o informácie od vnútroštátneho orgánu iného členského štátu alebo odmietnuť účasť na donucovacích opatreniach a tiež objasňuje pravidlá ochrany údajov a dôvernosti.



Po schválení tejto pozície je predsedníctvo Rady EÚ pripravené začať rokovania o nariadení s Európskym parlamentom, len čo sa europoslanci zhodnú na svojom mandáte.



Smernica o boji proti nekalým obchodným praktikám platí od roku 2019. Jej cieľom je riešiť nerovnováhu vo vyjednávacej sile medzi dodávateľmi a nákupcami poľnohospodárskych produktov a chrániť farmárov, ktorí predávajú svoje produkty veľkým supermarketom a spoločnostiam na spracovanie potravín. Komisia na základe skúseností získaných od nadobudnutia účinnosti smernice upozornila, že treba riešiť aj cezhraničný rozmer nekalých obchodných praktík, lebo okolo 20 % agropotravinárskych výrobkov spotrebovaných v jednom členskom štáte EÚ pochádza z iného členského štátu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)