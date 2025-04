Štáty EÚ odobrili podpísanie dohody o digitálnom obchode so Singapurom

Brusel/Luxemburg 14. apríla (TASR) - Rada EÚ (členské štáty) v pondelok prijala rozhodnutie o podpísaní dohody o digitálnom obchode (DTA) so Singapurom. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa tlačovej správy Rady EÚ dohoda o digitálnom obchode dopĺňa dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom z roku 2019 a prináša ambiciózne záväzky v oblasti digitálneho obchodu.



Nová dohoda posilní ochranu spotrebiteľov online, poskytne právnu istotu pre podniky, zabezpečí dôveryhodné toky údajov a odstráni neopodstatnené prekážky digitálneho obchodu.



Cieľom politiky uzatvárania DTA je podporiť digitálnu transformáciu Únie a posilniť jej hospodársku bezpečnosť. Každá dohoda o digitálnom obchode plne rešpektuje pravidlá EÚ o ochrane údajov.



K podpisu zmluvy dôjde až neskôr. Rada EÚ predbežne podporila rozhodnutie o uzavretí dohody, kým aj Európsky parlament nevyjadrí s ňou súhlas. Po podpise DTA budú musieť obe strany dohodu ratifikovať. V prípade EÚ je potrebný súhlas Európskeho parlamentu, aby Rada EÚ mohla prijať rozhodnutie o uzavretí dohody.



EÚ má záujem o posilnenie digitálneho obchodu, lebo v roku 2022 sa 55 % celkového obchodu Únie so službami dodávalo digitálne. V praxi to znamenalo 670 miliárd eur dovozu a 661 miliárd eur vývozu z krajín mimo EÚ. Do tejto oblasti patria telekomunikačné, počítačové a informačné služby a ďalšie služby, ktoré sa zvyčajne poskytujú digitálne (aj finančné služby).



Rokovania EÚ o komplexnej bilaterálnej obchodnej a investičnej dohode so Singapurom sa začali v roku 2010 a boli ukončené v roku 2017. Výsledkom rokovaní bola dohoda o voľnom obchode (FTA) a dohoda o ochrane investícií (IPA). Rokovania o dohode o digitálnom obchode (DTA) obe strany uzavreli v júli 2024.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)