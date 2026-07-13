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Štáty EÚ odobrili posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave
Nové pravidlá posilňujú práva cestujúcich zlepšením kompenzácií za neuskutočnené alebo zmeškané lety.
Autor TASR
Brusel 13. júla (TASR) - Ministri členských krajiny Európskej únie (EÚ) v pondelok v Bruseli definitívne schválili nový zákon zameraný na zjednodušenie, objasnenie a posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada ministrov v správe pre médiá pripomenula, že nový rámec posilňuje ochranu cestujúcich a zároveň zabezpečuje spravodlivú rovnováhu s prevádzkovými podmienkami leteckých spoločností. Pomáha tiež zachovať prepojenie v celej EÚ a rovnaké podmienky pre letecké spoločnosti.
Nové pravidlá posilňujú práva cestujúcich zlepšením kompenzácií za neuskutočnené alebo zmeškané lety, tiež zlepšením pomoci, informácií, komunikácie s leteckými spoločnosťami a presmerovania v prípade zrušenia a meškania letu. Rozšírené pravidlá zároveň objasňujú definíciu mimoriadnych okolností a uľahčujú cestujúcim uplatňovanie ich práv.
Rozšírený zákon zavádza aj sériu nových práv, napríklad zákaz odmietnutia nástupu na spiatočný let z dôvodu, že cestujúci nenastúpil na odchádzajúci let (nedostavenie sa). Lepšia transparentnosť cien zobrazením leteniek vrátane povolenej výšky príručnej batožiny pred začiatkom akéhokoľvek procesu rezervácie s cieľom uľahčiť porovnávanie cien medzi leteckými spoločnosťami. Posilnené práva pre osoby so špecifickými potrebami, ako sú osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou, deti, maloleté osoby bez sprievodu a tehotné cestujúce.
Aktualizované pravidlá pre cestujúcich v leteckej doprave, ktoré minulý týždeň v Štrasburgu odobril aj Európsky parlament, nadobudnú účinnosť 12 mesiacov a 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rada ministrov v správe pre médiá pripomenula, že nový rámec posilňuje ochranu cestujúcich a zároveň zabezpečuje spravodlivú rovnováhu s prevádzkovými podmienkami leteckých spoločností. Pomáha tiež zachovať prepojenie v celej EÚ a rovnaké podmienky pre letecké spoločnosti.
Nové pravidlá posilňujú práva cestujúcich zlepšením kompenzácií za neuskutočnené alebo zmeškané lety, tiež zlepšením pomoci, informácií, komunikácie s leteckými spoločnosťami a presmerovania v prípade zrušenia a meškania letu. Rozšírené pravidlá zároveň objasňujú definíciu mimoriadnych okolností a uľahčujú cestujúcim uplatňovanie ich práv.
Rozšírený zákon zavádza aj sériu nových práv, napríklad zákaz odmietnutia nástupu na spiatočný let z dôvodu, že cestujúci nenastúpil na odchádzajúci let (nedostavenie sa). Lepšia transparentnosť cien zobrazením leteniek vrátane povolenej výšky príručnej batožiny pred začiatkom akéhokoľvek procesu rezervácie s cieľom uľahčiť porovnávanie cien medzi leteckými spoločnosťami. Posilnené práva pre osoby so špecifickými potrebami, ako sú osoby so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou, deti, maloleté osoby bez sprievodu a tehotné cestujúce.
Aktualizované pravidlá pre cestujúcich v leteckej doprave, ktoré minulý týždeň v Štrasburgu odobril aj Európsky parlament, nadobudnú účinnosť 12 mesiacov a 20 dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)