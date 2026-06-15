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Štáty EÚ odobrili účasť kanadských firiem na obstarávaní v rámci SAFE
Rada EÚ vo svojej tlačovej správe pripomenula, že Kanada je prvou neeurópskou krajinou, ktorá sa zúčastňuje na nástroji SAFE.
Autor TASR
Brusel 15. júna (TASR) - Členské štáty (Rada EÚ) v pondelok prijali rozhodnutie o oficiálnom uzavretí dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Kanadou o účasti kanadských spoločností a výrobkov s pôvodom v Kanade na obstarávaní v rámci programu Bezpečnostná akcia pre Európu (SAFE), ktorý je zameraný na rozvoj obranného priemyslu. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada EÚ vo svojej tlačovej správe pripomenula, že Kanada je prvou neeurópskou krajinou, ktorá sa zúčastňuje na nástroji SAFE.
EÚ prostredníctvom nástroja SAFE poskytuje finančnú pomoc vo forme úverov v hodnote až 150 miliárd eur. Cieľom je pomôcť členským štátom EÚ rýchlo a výrazne zvýšiť svoje investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania.
Cyperský minister obrany Vasilis Palmas, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, upozornil, že Kanada je jedným z najbližších spojencov Európskej únie a pripojenie Kanady k programu SAFE vytvára silný precedens pre to, ako môže EÚ spolupracovať s kľúčovými strategickými partnermi na ochrane spoločnej budúcnosti.
Dohoda, ktorá bola podpísaná 14. februára 2026, odráža spoločnú ambíciu EÚ a Kanady prehĺbiť svoje väzby v oblasti obrany a bezpečnosti a posilňovať spoločnú obrannú spoluprácu.
SAFE je finančný nástroj EÚ na podporu členských štátov, ktoré chcú investovať do obrannej priemyselnej výroby prostredníctvom spoločného obstarávania so zameraním na prioritné spôsobilosti. Financuje rozsiahle investície do európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB) s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu, zabezpečiť včasnú dostupnosť obranného vybavenia a riešiť existujúce nedostatky v obranných kapacitách.
V rámci programu SAFE sa Ukrajina a krajiny Európskej zóny voľného obchodu (EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) môžu zúčastňovať na spoločnom obstarávaní. Pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny, potenciálni kandidáti a krajiny, ktoré podpísali partnerstvá v oblasti bezpečnosti a obrany s EÚ, sa tiež môžu zúčastňovať na spoločnom obstarávaní a prispievať k celkovému dopytu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rada EÚ vo svojej tlačovej správe pripomenula, že Kanada je prvou neeurópskou krajinou, ktorá sa zúčastňuje na nástroji SAFE.
EÚ prostredníctvom nástroja SAFE poskytuje finančnú pomoc vo forme úverov v hodnote až 150 miliárd eur. Cieľom je pomôcť členským štátom EÚ rýchlo a výrazne zvýšiť svoje investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania.
Cyperský minister obrany Vasilis Palmas, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, upozornil, že Kanada je jedným z najbližších spojencov Európskej únie a pripojenie Kanady k programu SAFE vytvára silný precedens pre to, ako môže EÚ spolupracovať s kľúčovými strategickými partnermi na ochrane spoločnej budúcnosti.
Dohoda, ktorá bola podpísaná 14. februára 2026, odráža spoločnú ambíciu EÚ a Kanady prehĺbiť svoje väzby v oblasti obrany a bezpečnosti a posilňovať spoločnú obrannú spoluprácu.
SAFE je finančný nástroj EÚ na podporu členských štátov, ktoré chcú investovať do obrannej priemyselnej výroby prostredníctvom spoločného obstarávania so zameraním na prioritné spôsobilosti. Financuje rozsiahle investície do európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB) s cieľom zvýšiť výrobnú kapacitu, zabezpečiť včasnú dostupnosť obranného vybavenia a riešiť existujúce nedostatky v obranných kapacitách.
V rámci programu SAFE sa Ukrajina a krajiny Európskej zóny voľného obchodu (EZVO) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) môžu zúčastňovať na spoločnom obstarávaní. Pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny, potenciálni kandidáti a krajiny, ktoré podpísali partnerstvá v oblasti bezpečnosti a obrany s EÚ, sa tiež môžu zúčastňovať na spoločnom obstarávaní a prispievať k celkovému dopytu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)