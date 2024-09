Štáty EÚ plánujú v piatok hlasovať o čínskych clách na elektromobily

Brusel 30. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) budú v piatok (4. 10.) hlasovať o tom, či zavedú clá na dovoz elektrických vozidiel z Číny. Uviedli to v pondelok európski diplomati, ktorí nechceli byť menovaní. TASR správu prevzala z AFP.



Európska komisia (EK), ktorá má na starosti obchodnú politiku EÚ, plánuje uvaliť clá až do výšky 36 % na elektrické vozidlá dovážané z Číny. Tento návrh však rozdelil európsky blok.



Brusel oznámil svoje plány na ďalšie clá nad rámec súčasných desaťpercentných ciel na dovoz áut do EÚ v júli po tom, čo antisubvenčné vyšetrovanie EK zistilo, že čínske štátne dotácie nespravodlivo podkopávajú európskych konkurentov.



O zavedení ciel na päť rokov musí hlasovať všetkých 27 členských štátov EÚ, a to do konca októbra. Začnú sa uplatňovať, ak ich schváli kvalifikovaná väčšina 15 krajín, ktoré zastupujú 65 % obyvateľov Únie.



Hlasovanie je naplánované na 4. októbra, uviedli diplomati pre agentúru AFP. Podľa jedného z nich však existuje nádej, že rozhovory "môžu pokračovať aj po prijatí colných sadzieb".



Začiatkom mesiaca čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao navštívil Európu, aby sa stretol s eurokomisárom pre obchod Valdisom Dombrovskisom. Rokovania trvali 11 hodín, ale nepriniesli riešenie, ako sa vyhnúť clám.



Brusel trvá na tom, že každé riešenie musí byť založené na pravidlách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a viesť k odstráneniu škodlivých dotácií, ktoré EÚ identifikovala.



Únia sa snaží dosiahnuť rovnaké podmienky na ochranu svojho automobilového priemyslu, ktorý poskytuje prácu približne 14 miliónom ľudí v bloku.



Nemecko a najnovšie aj Španielsko kritizovali clá, ktoré by podľa nich mohli viesť k obchodnej vojne s Čínou, ale iné štáty bloku vrátane Francúzska a Talianska ich podporujú.



Peking pohrozil odvetou a začal skúmať, či zavedie clá na dovoz koňaku a niektorých mliečnych a bravčových výrobkov z EÚ do Číny. Minulý mesiac podal takisto odvolanie v rámci WTO týkajúce sa ciel.



Je nepravdepodobné, že sa nájde dostatok štátov, ktoré budú hlasovať proti clám, aby prinútili Komisiu obrátiť kurz.