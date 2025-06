Štáty EÚ podporili zníženie kompenzácií za meškanie letov

Brusel 6. júna (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) podporili plán umožniť leteckým spoločnostiam dlhšie meškanie letov bez toho, aby museli pasažierom poskytnúť kompenzácie. Tento krok má byť vyvážený niekoľkými novými právami cestujúcich. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



V súčasnosti majú cestujúci v EÚ podľa pravidiel, ktoré boli prijaté pred dvoma desaťročiami, automatické právo na kompenzáciu až do výšky 600 eur za meškanie trvajúce tri hodiny alebo viac.



Letecké spoločnosti sa však sťažovali, že tieto kompenzácie sú príliš vysoké. To ich často viedlo k zrušeniu letov namiesto toho, aby ich prevádzkovali s dlhým meškaním v dôsledku reťazových efektov na letové poriadky.



Väčšina štátov EÚ vo štvrtok (5. 6.) neskoro večer súhlasila so zmenou pravidiel, čím prekonala najmä odpor Nemecka po hodinách únavných rokovaní v Luxemburgu.



Podľa nového systému by sa hranica kompenzácie zvýšila na štyri hodiny pre lety do 3500 kilometrov alebo pri letoch spájajúcich mestá v rámci EÚ a jej výška by klesla na 300 eur. Pri letoch na dlhšie vzdialenosti by nárok na kompenzáciu 500 eur vznikol po šesťhodinovom meškaní.



Európska spotrebiteľská organizácia BEUC plán odsúdila a uviedla, že „nové limity zbavia väčšinu cestujúcich ich práv na kompenzáciu“, keďže väčšina meškaní je od dvoch do štyroch hodín. Vyzvala preto európskych zákonodarcov, ktorí návrh musia schváliť tiež, aby dodržiavali práva cestujúcich.



Kompromis neuspokojil ani letecké spoločnosti, pričom skupina Airlines for Europe (A4E), ktorej členmi sú napríklad Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair či easyJet, sa sťažovala, že „prináša ešte väčšie komplikácie“ ako pôvodný plán Európskej komisie.



Poľský minister infraštruktúry Dariusz Klimczak, ktorého krajina predsedá EÚ, medzitým vo vyhlásení o dohode spomenul vytvorenie „viac ako 30 nových práv“ pre cestujúcich. Patrí k nim „právo na presmerovanie“ pri najbližšej príležitosti, a to aj prostredníctvom letov prevádzkovaných inými dopravcami alebo alternatívnymi spôsobmi dopravy. Plán počíta tiež s vytvorením systému pre cestujúcich, ktorí budú automaticky kompenzovaní za zrušené lety do 14 dní od odletu. A vysvetľuje právo na pomoc (občerstvenie, ubytovanie), keď je cestovanie prerušené.



Francúzsky minister dopravy Philippe Tabarot vyhlásil, že je s kompromisom spokojný. „Text mohol byť ambicióznejší, ale je to dôležitý krok smerom k zlepšeniu kvality služieb pre cestujúcich v leteckej doprave,“ napísal na sociálnej sieti X.