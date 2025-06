Štáty EÚ podporujú používanie recyklovaných plastov v autách

Luxemburg 17. júna (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) v utorok podporili plány na stanovenie povinných cieľov pre obsah recyklovaných plastov v nových vozidlách. Snažia sa tak znížiť množstvo odpadu a podporiť tzv. cirkulárnu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ministri životného prostredia z 27 krajín európskeho bloku schválili návrh Európskej komisie, aby bolo aspoň 25 % plastov v nových autách recyklovaných. Ministri, ktorí sa zišli v Luxemburgu, rozšírili požiadavku aj na kamióny, motocykle a štvorkolky.



„Nariadenie o vozidlách po dobe životnosti je pre Európu zásadnou zmenou,“ povedala Paulina Hennig-Kloska, ministerka životného prostredia Poľska, ktoré predsedá EÚ. „Znižuje množstvo odpadu, obmedzuje našu závislosť od kritických surovín zo zahraničia a posúva náš automobilový priemysel do srdca cirkulárnej ekonomiky,“ dodala.



Výroba vozidiel patrí v rámci európskeho priemyslu medzi najnáročnejšie odvetvia z hľadiska zdrojov. Podľa Bruselu sa podieľa 10 % na celkovej spotrebe plastov a 19 % na dopyte v oceliarskom priemysle.



V rámci jednotlivých fáz budú musieť výrobcovia do šiestich rokov od vstupu nariadenia do platnosti zabezpečiť, aby bolo 15 % plastov v nových vozidlách recyklovaných. Cieľom je zvýšiť postupne túto hranicu na 20 % po ôsmich rokoch a napokon po desaťročí na 25 %. Recyklované materiály budú musieť pochádzať zo starých vozidiel.



Zároveň nové vozidlá by mali byť navrhnuté tak, aby podporovali opätovné použitie a recykláciu. Tieto opatrenia musí ešte prerokovať Európsky parlament skôr, ako sa o nich bude hlasovať. Otvárajú tiež cestu k stanoveniu budúcich cieľov pre recyklovanú oceľ, hliník a kritické suroviny.