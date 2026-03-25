Štáty EÚ preprogramovali 34,6 miliardy eur na nové priority
K týmto prioritám patrí posilnenie konkurencieschopnosti, obrany a civilnej pripravenosti, podpora cenovo dostupného bývania, zlepšenie odolnosti voči vode a zlepšenie energetickej prepojenosti.
Autor TASR
Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že členské štáty Európskej únie (EÚ) úspešne preprogramovali 34,6 miliardy eur vo svojich fondoch politiky súdržnosti na roky 2021 - 2027 na najnaliehavejšie strategické priority EÚ. K týmto prioritám patrí posilnenie konkurencieschopnosti, obrany a civilnej pripravenosti, podpora cenovo dostupného bývania, zlepšenie odolnosti voči vode a zlepšenie energetickej prepojenosti, informuje spravodajca TASR.
Výkonný podpredseda EK pre súdržnosť a reformy Raffaele Fitto spresnil, že politika súdržnosti sa môže prispôsobiť vyvíjajúcim sa výzvam Európy v rekordnom čase. Sumu 34,6 miliardy eur z kohéznych fondov vníma ako skutočné a okamžite dostupné zdroje na podporu nových priorít.
Podľa správy EK tento posun vo financovaní EÚ posilní jej konkurenčnú výhodu, bezpečnosť a pripravenosť, zabezpečí dodávky energie, zvýši cenovú dostupnosť každodenného života občanov a zvýši technologickú nezávislosť Európy. Preprogramované finančné prostriedky budú podporovať aj rozvoj zručností v oblasti civilnej pripravenosti, obrany a kybernetickej bezpečnosti, ako aj na podporu procesu dekarbonizácie.
Zabudovaná flexibilita politiky súdržnosti umožňuje členským štátom upraviť svoje investičné priority počas obdobia 2021 - 2027. Komisia vlani v apríli povzbudila členské štáty a regióny, aby na posledné roky tohto obdobia vykonávania kohéznej politiky presmerovali investície do nových strategických priorít. Tento postup sa vzťahuje na Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu a Európsky sociálny fond plus.
Inštitúcie EÚ návrhy eurokomisie odobrili v septembri 2025 a odvtedy EK schválila zmeny 186 národných a regionálnych programov súdržnosti v 25 členských štátoch. Tieto prerozdelené finančné prostriedky predstavujú takmer 10 % rozpočtu politiky súdržnosti vo výške 367 miliárd eur na roky 2021 - 2027.
Komisia opísala aj to, ako budú prerozdelené finančné prostriedky na strategické priority - 15,2 miliardy eur pôjde na podporu konkurencieschopnosti prostredníctvom kritických technológií, inovácií a rozvoja zručností, 11,9 miliardy eur na posilnenie spôsobilostí obranného priemyslu a vojenskej mobility, 3,3 miliardy eur na cenovo dostupné bývanie na podporu sociálneho začlenenia, 3,1 miliardy eur na odolnosť vodných zdrojov a nakoniec 1,2 miliardy eur na posilnenie energetickej bezpečnosti a dekarbonizácie priemyslu, čo podporí vytváranie kvalitných pracovných miest.
Členské štáty a regióny, ktoré preprogramovali finančné prostriedky na nové strategické priority EÚ, využívajú zvýšené predbežné financovanie na naštartovanie projektov a vyššiu mieru spolufinancovania projektov regionálneho rozvoja zo strany EÚ s cieľom zmierniť tlak na vnútroštátne rozpočty.
Ešte priaznivejšie zaobchádzanie eurokomisia cez program EastInvest ponúkla regiónom hraničiacim s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, ktoré od začiatku komplexnej útočnej vojny Ruska v roku 2022 čelili nečakaným novým výzvam.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
