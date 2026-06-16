< sekcia Ekonomika
Štáty EÚ prijali pozíciu k zriadeniu fondu pre konkurencieschopnosť
Pozícia Rady EÚ objasňuje súčinnosť s inými fondmi EÚ, ako je Horizont Európa, a zahŕňa špecifické opatrenia pre malé a stredné podniky.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 16. júna (TASR) - Členské štáty (Rada EÚ) v utorok prijali svoju čiastočnú rokovaciu pozíciu k nariadeniu, ktorým sa zriaďuje nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF), ústredný pilier budúceho viacročného rozpočtu EÚ (VFR). Informuje o tom spravodajca TASR.
Fond je navrhnutý tak, aby pomohol riešiť inovačnú medzeru EÚ v porovnaní s jej hlavnými globálnymi konkurentmi, znížil závislosť a zvýšil konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. V rámci jednotného súboru pravidiel bude smerovať investície EÚ do strategických technológií a odvetví, ktoré Európa potrebuje na posilnenie svojho globálneho postavenia. ECF bude tiež čerpať zo súkromných investícií popri verejnom financovaní s cieľom maximalizovať vplyv každého eura.
Pozícia Rady EÚ objasňuje súčinnosť s inými fondmi EÚ, ako je Horizont Európa, a zahŕňa špecifické opatrenia pre malé a stredné podniky. Zavádza tiež vylepšenia pôvodného návrhu Európskej komisie na posilnenie úlohy členských štátov v riadení fondu. Všetky postupy medzi inštitúciami EÚ budú podliehať preskúmaniu, ktoré si bude vyžadovať formálne stanoviská členských štátov k navrhovaným zákonným opatreniam.
Cieľom fondu je zlúčiť 14 existujúcich nástrojov do jedného rámca, zjednodušiť financovanie EÚ a prilákať súkromné investície s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ. Zameriava sa na štyri kľúčové oblasti politiky - čistá transformácia a priemyselná dekarbonizácia. Zdravotníctvo, biotechnológie, poľnohospodárstvo a biohospodárstvo, digitálne vedenie a tiež odolnosť a bezpečnosť, obranný priemysel a vesmír.
Pozícia Rady EÚ zosúlaďuje kľúčové prvky nástroja ECF InvestEU s už existujúcim programom InvestEU, pričom zachováva zameranie fondu na financovanie projektov s vyšším rizikom.
Členské štáty sa osobitne zamerali na malé a stredné podniky prostredníctvom pracovných programov a špecializovaných výziev spolu so stimulmi na prilákanie súkromného kapitálu.
Pozícia Rady EÚ posilňuje zapojenie členských štátov do Generálneho výboru ECF - poradného orgánu, ktorý riadi program - a dáva im úlohu pri určovaní celkového smerovania fondu a definovaní priorít.
Zmeny zavedené Radou EÚ zosúlaďujú pravidlá ECF so súčasným Európskym obranným fondom, čím sa zabezpečí silnejšia zodpovednosť a kontrola členských štátov pri rozhodovaní o udeľovaní grantov.
V oblasti vesmírnej politiky členské štáty zaviedli významné zmeny týkajúce sa novej Vládnej služby pozorovania Zeme (EOGS), ktorá bude využívať vesmírne údaje na podporu autonómneho európskeho rozhodovania v oblasti bezpečnosti a obrany. Rada EÚ zavádza postupný prístup zahŕňajúci združovanie zdrojov a analýzu nedostatkov.
Čiastočná rokovacia pozícia je mandát Rady EÚ na začatie rokovaní s Európskym parlamentom o ECF. Rozhodnutie o rozpočte programu na roky 2028 - 2034 bude závisieť od konečnej dohody o budúcom sedemročnom rozpočte eurobloku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Fond je navrhnutý tak, aby pomohol riešiť inovačnú medzeru EÚ v porovnaní s jej hlavnými globálnymi konkurentmi, znížil závislosť a zvýšil konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. V rámci jednotného súboru pravidiel bude smerovať investície EÚ do strategických technológií a odvetví, ktoré Európa potrebuje na posilnenie svojho globálneho postavenia. ECF bude tiež čerpať zo súkromných investícií popri verejnom financovaní s cieľom maximalizovať vplyv každého eura.
Pozícia Rady EÚ objasňuje súčinnosť s inými fondmi EÚ, ako je Horizont Európa, a zahŕňa špecifické opatrenia pre malé a stredné podniky. Zavádza tiež vylepšenia pôvodného návrhu Európskej komisie na posilnenie úlohy členských štátov v riadení fondu. Všetky postupy medzi inštitúciami EÚ budú podliehať preskúmaniu, ktoré si bude vyžadovať formálne stanoviská členských štátov k navrhovaným zákonným opatreniam.
Cieľom fondu je zlúčiť 14 existujúcich nástrojov do jedného rámca, zjednodušiť financovanie EÚ a prilákať súkromné investície s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ. Zameriava sa na štyri kľúčové oblasti politiky - čistá transformácia a priemyselná dekarbonizácia. Zdravotníctvo, biotechnológie, poľnohospodárstvo a biohospodárstvo, digitálne vedenie a tiež odolnosť a bezpečnosť, obranný priemysel a vesmír.
Pozícia Rady EÚ zosúlaďuje kľúčové prvky nástroja ECF InvestEU s už existujúcim programom InvestEU, pričom zachováva zameranie fondu na financovanie projektov s vyšším rizikom.
Členské štáty sa osobitne zamerali na malé a stredné podniky prostredníctvom pracovných programov a špecializovaných výziev spolu so stimulmi na prilákanie súkromného kapitálu.
Pozícia Rady EÚ posilňuje zapojenie členských štátov do Generálneho výboru ECF - poradného orgánu, ktorý riadi program - a dáva im úlohu pri určovaní celkového smerovania fondu a definovaní priorít.
Zmeny zavedené Radou EÚ zosúlaďujú pravidlá ECF so súčasným Európskym obranným fondom, čím sa zabezpečí silnejšia zodpovednosť a kontrola členských štátov pri rozhodovaní o udeľovaní grantov.
V oblasti vesmírnej politiky členské štáty zaviedli významné zmeny týkajúce sa novej Vládnej služby pozorovania Zeme (EOGS), ktorá bude využívať vesmírne údaje na podporu autonómneho európskeho rozhodovania v oblasti bezpečnosti a obrany. Rada EÚ zavádza postupný prístup zahŕňajúci združovanie zdrojov a analýzu nedostatkov.
Čiastočná rokovacia pozícia je mandát Rady EÚ na začatie rokovaní s Európskym parlamentom o ECF. Rozhodnutie o rozpočte programu na roky 2028 - 2034 bude závisieť od konečnej dohody o budúcom sedemročnom rozpočte eurobloku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)