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Štáty EÚ prijali pravidlá pre farmárov
Nové pravidlá zavádzajú štandardizáciu písomných zmlúv a zahŕňajú doložky o preskúmaní, ktoré odrážajú zmeny na trhu.
Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Zástupcovia členských krajín EÚ v pondelok, na záver cyperského predsedníctva v Rade EÚ, uzavreli sériu dohôd o nových pravidlách, ktoré podporia farmárov, o nariadeniach na podporu kohéznych fondov v budúcom dlhodobom rozpočte či požiadavkách na obehovosť pri konštrukcii motorových vozidiel a nakladaní s autami po dobe ich životnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Rada EÚ odobrila nové pravidlá na zlepšenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci EÚ a zabezpečenie toho, aby dostávali spravodlivejšie odmeny posilnením svojej vyjednávacej sily voči kupujúcim, ako sú spracovatelia a maloobchodníci. Zmeny sa zameriavajú aj na podporu spravodlivých zmlúv a posilnenie organizácií výrobcov.
Nové pravidlá zavádzajú štandardizáciu písomných zmlúv a zahŕňajú doložky o preskúmaní, ktoré odrážajú zmeny na trhu. Zjednodušujú tiež uznávanie organizácií výrobcov a podporujú ich kolektívnu činnosť, a to aj prostredníctvom financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Legislatíva posilňuje ochranu výrazu „mäso“, vyhradzuje ho pre výrobky živočíšneho pôvodu a stanovuje jasnejšie pravidlá na zabránenie zavádzajúcemu marketingu a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.
Opatrenia celkovo reagujú na obavy týkajúce sa slabého postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, dopĺňajú pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík a ich cieľom je zlepšiť stabilitu príjmov.
Rada EÚ sa dohodla na čiastočnej rokovacej pozícii k dvom kľúčovým nariadeniam pre rozpočet EÚ na obdobie 2028 - 2034. Tieto nariadenia zriaďujú fondy politiky súdržnosti: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) vrátane Európskej územnej spolupráce (Interreg) a Kohézneho fondu a Európsky sociálny fond (ESF).
Členské štáty súhlasili s nariadením týkajúcim sa požiadaviek na obehovosť pri konštrukcii motorových vozidiel a nakladaní s autami po dobe ich životnosti. Nové pravidlá zabezpečia, aby nové vozidlá boli navrhnuté a vyrobené spôsobom, ktorý podporuje ich opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie.
Nové nariadenie zavádza požiadavky na obehovosť v celom životnom cykle vozidiel, od návrhu a výroby až po ich spracovanie na konci životnosti. Po šiestich rokoch od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel musí aspoň 15 % plastov použitých na výrobu nových vozidiel pochádzať z recyklácie, pričom konečným cieľom je 25 % recyklovaných plastov do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia. Okrem toho musí byť z vozidiel po dobe životnosti zhodnotených aspoň 20 % týchto recyklovaných plastov.
Výrobcovia budú finančne a organizačne zodpovední za celý životný cyklus svojich vozidiel vrátane doby, keď sa stanú odpadom, čo znamená riadne spracovanie všetkých vozidiel po dobe životnosti.
Nariadenie sa tiež zaoberá otázkou „chýbajúcich vozidiel“ - tých, ktoré boli nelegálne demontované alebo vyvezené - zlepšením opatrení na sledovanie a kontrolu. Autá po dobe životnosti (odpad) nebudú môcť byť legálne vyvezené ani predané ako ojazdené vozidlá.
Nariadenie zakazuje vývoz ojazdených vozidiel, čím sa zabezpečí, že EÚ dodrží svoje záväzky neprispievať k znečisťovaniu v tretích krajinách a ponechať si cenné materiály na svojom území.
Toto nariadenie sa bude vzťahovať na osobné automobily a ľahké úžitkové dodávky. Ťažké úžitkové vozidlá (nákladné vozidlá), motocykle a špeciálne úžitkové vozidlá budú podliehať obmedzenejšiemu súboru požiadaviek.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rada EÚ odobrila nové pravidlá na zlepšenie postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci EÚ a zabezpečenie toho, aby dostávali spravodlivejšie odmeny posilnením svojej vyjednávacej sily voči kupujúcim, ako sú spracovatelia a maloobchodníci. Zmeny sa zameriavajú aj na podporu spravodlivých zmlúv a posilnenie organizácií výrobcov.
Nové pravidlá zavádzajú štandardizáciu písomných zmlúv a zahŕňajú doložky o preskúmaní, ktoré odrážajú zmeny na trhu. Zjednodušujú tiež uznávanie organizácií výrobcov a podporujú ich kolektívnu činnosť, a to aj prostredníctvom financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Legislatíva posilňuje ochranu výrazu „mäso“, vyhradzuje ho pre výrobky živočíšneho pôvodu a stanovuje jasnejšie pravidlá na zabránenie zavádzajúcemu marketingu a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže.
Opatrenia celkovo reagujú na obavy týkajúce sa slabého postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci, dopĺňajú pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík a ich cieľom je zlepšiť stabilitu príjmov.
Rada EÚ sa dohodla na čiastočnej rokovacej pozícii k dvom kľúčovým nariadeniam pre rozpočet EÚ na obdobie 2028 - 2034. Tieto nariadenia zriaďujú fondy politiky súdržnosti: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) vrátane Európskej územnej spolupráce (Interreg) a Kohézneho fondu a Európsky sociálny fond (ESF).
Členské štáty súhlasili s nariadením týkajúcim sa požiadaviek na obehovosť pri konštrukcii motorových vozidiel a nakladaní s autami po dobe ich životnosti. Nové pravidlá zabezpečia, aby nové vozidlá boli navrhnuté a vyrobené spôsobom, ktorý podporuje ich opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie.
Nové nariadenie zavádza požiadavky na obehovosť v celom životnom cykle vozidiel, od návrhu a výroby až po ich spracovanie na konci životnosti. Po šiestich rokoch od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel musí aspoň 15 % plastov použitých na výrobu nových vozidiel pochádzať z recyklácie, pričom konečným cieľom je 25 % recyklovaných plastov do 10 rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia. Okrem toho musí byť z vozidiel po dobe životnosti zhodnotených aspoň 20 % týchto recyklovaných plastov.
Výrobcovia budú finančne a organizačne zodpovední za celý životný cyklus svojich vozidiel vrátane doby, keď sa stanú odpadom, čo znamená riadne spracovanie všetkých vozidiel po dobe životnosti.
Nariadenie sa tiež zaoberá otázkou „chýbajúcich vozidiel“ - tých, ktoré boli nelegálne demontované alebo vyvezené - zlepšením opatrení na sledovanie a kontrolu. Autá po dobe životnosti (odpad) nebudú môcť byť legálne vyvezené ani predané ako ojazdené vozidlá.
Nariadenie zakazuje vývoz ojazdených vozidiel, čím sa zabezpečí, že EÚ dodrží svoje záväzky neprispievať k znečisťovaniu v tretích krajinách a ponechať si cenné materiály na svojom území.
Toto nariadenie sa bude vzťahovať na osobné automobily a ľahké úžitkové dodávky. Ťažké úžitkové vozidlá (nákladné vozidlá), motocykle a špeciálne úžitkové vozidlá budú podliehať obmedzenejšiemu súboru požiadaviek.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)