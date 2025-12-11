Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štáty EÚ sa dohodli na časovo neobmedzenom zmrazení ruských aktív

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

S cieľom zmraziť ruské aktíva na dobu neurčitú sa členské štáty EÚ odvolávajú na článok 122 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Autor TASR
Brusel 11. decembra (TASR) - Nemecko a ďalšie štáty EÚ sa dohodli, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ pre využitie ruských štátnych aktív na podporu Ukrajiny. V prvej fáze štáty rozhodnú o časovo neobmedzenom zákaze prevodu prostriedkov zmrazených v EÚ do Ruska, uviedlo vo štvrtok dánske predsedníctvo EÚ. Väčšinovým hlasovaním by sa obišlo možné veto zo strany Maďarska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

V súčasnosti sú prostriedky ruskej centrálnej banky v EÚ zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých šesť mesiacov jednomyseľný súhlas členských štátov. Princíp jednomyseľnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie.

S cieľom zmraziť ruské aktíva na dobu neurčitú sa členské štáty EÚ odvolávajú na článok 122 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ten stanovuje, že v prípade závažných hospodárskych ťažkostí možno prijať primerané opatrenia kvalifikovanou väčšinou, vysvetlila agentúra DPA.
