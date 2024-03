Štáty EÚ sa dohodli na ďalšom znižovaní spotreby zemného plynu

Brusel 4. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala naďalej znižovať spotrebu zemného plynu. Dohodli sa na tom v pondelok v Bruseli ministri energetiky členských štátov. Príslušné nariadenie, ktorého platnosť vyprší koncom marca, však nahradí len odporúčanie pre členské štáty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ministri vyzvali štáty, aby do konca marca 2025 znížili spotrebu plynu o 15 % v porovnaní s priemerom za obdobie od apríla 2017 do marca 2022. "Od roku 2022 sme prešli dlhú cestu, keďže sme v EÚ prijali koordinované opatrenia a rýchlo reagovali na energetickú krízu spôsobenú ruskou vojnou proti Ukrajine," uviedla vo vyhlásení belgická ministerka energetiky Tinne Van der Straetenová.



Členské štáty sa pôvodne zaviazali, že v roku 2022 znížia svoju spotrebu aspoň o 15 % v porovnaní s priemerom za posledných päť rokov, aby zabezpečili dodávky energie na zimu po tom, ako Rusko drasticky znížilo dodávky do európskeho spoločenstva. Tento cieľ sa podarilo prekročiť a dopyt sa v rámci celej EÚ znížil v priemere o viac ako 19 %. V marci 2023 nasledovalo ďalšie predĺženie, ktorého platnosť mala vypršať koncom tohto mesiaca.



Pôvodná dohoda obsahovala aj ustanovenie, že v prípade, ak by nastala kríza v oblasti bezpečnosti dodávok, dobrovoľný cieľ zníženia spotreby by sa stal povinným. V novej dohode sa toto ustanovenie nenachádza. Opatrenia sa majú uplatňovať na dobrovoľnej báze, keďže "situácia v oblasti dodávok v EÚ sa od roku 2022 výrazne zlepšila", uvádza sa vo vyhlásení belgického predsedníctva EÚ.



Ceny zemného plynu v roku 2022 dramaticky vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Po tom, ako sa podarilo zabrániť nedostatku plynu nahradením ruských palív dovozom z iných krajín a znížením dopytu, ceny opäť klesli.