Štáty EÚ sa dohodli na mandáte rokovať o smernici o Eurovignette
Rada EÚ chce špecifikovať časový bod, od ktorého sa uplatňuje odchýlka cestných poplatkov na základe CO2 pre danú podskupinu vozidiel.
Autor TASR
Brusel 4. marca (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) sa v stredu dohodli na mandáte na rokovania o cielených zmenách smernice o Eurovignette, ktorou sa stanovujú pravidlá pre cestné poplatky a poplatky za používanie ťažkých úžitkových vozidiel v Únii. Informuje o tom spravodajca TASR.
Navrhované zmeny sa zameriavajú na zlepšenie právnej jasnosti súčasnej smernice, zjednodušenie jej vykonávania a zabezpečenie konzistentného uplatňovania pravidiel spoplatňovania na základe CO2.
Cyperský minister dopravy a komunikácií Alexis Vafeades, v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ, v správe pre médiá spresnil, že vzhľadom na nadchádzajúce uplatňovanie pravidiel spoplatňovania na základe emisií CO2 na podskupiny vozidiel, členské štáty prijali svoju pozíciu. Tá presadzuje rýchle konanie a jasnosť pre prevádzkovateľov aj pre správne orgány.
„Potvrdzuje sa tým stanovená trajektória smerom k jasnému zníženiu emisií CO2 v triedach neelektrických vozidiel,“ vysvetlil Vafeades.
Odsúhlasený mandát objasňuje niektoré kľúčové ustanovenia súčasnej smernice. Tie sú dôležité, pretože nové normy emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá budú mať vplyv na smernicu od 1. júla 2026 a na výpočet cestných poplatkov podľa emisií CO2.
Najdôležitejšie prvky, ktoré presadzujú členské štáty, objasňujú definície týkajúce sa emisií CO2 vrátane vozidiel s nulovými emisiami, ťažkých úžitkových vozidiel s nízkymi emisiami, skupín vozidiel, trajektórie znižovania emisií a referenčných emisií CO2.
Rada EÚ chce špecifikovať časový bod, od ktorého sa uplatňuje odchýlka cestných poplatkov na základe CO2 pre danú podskupinu vozidiel. Prijatá pozícia stanovuje aj jednotné implementačné harmonogramy pre zavedenie odchýlky poplatkov pre novo definované podskupiny vozidiel po zverejnení ich referenčných emisií CO2 a pre zavedenie aktualizovaných referenčných emisií CO2.
Pozícia Rady EÚ uznáva klimatické prínosy určitých úprav technických charakteristík vozidla - či už prostredníctvom aktualizácií softvéru alebo fyzických modernizácií - známych ako dodatočná montáž. Podľa súčasného právneho rámca dodatočná montáž neumožňuje preklasifikovanie triedy CO2 vozidla podľa jeho nových technických charakteristík.
S cieľom riešiť túto otázku, bez oddialenia legislatívneho procesu, Rada EÚ vyzvala Európsku komisiu, aby do dvoch rokov posúdila možné politické možnosti týkajúce sa dodatočne vybavených elektrických vozidiel.
Členské krajiny sa rozhodli stiahnuť návrh na zníženie cestných poplatkov pre ťažké úžitkové vozidlá s udržateľnejšími prívesmi z dôvodu možnej dodatočnej administratívnej záťaže a zložitejšieho stanovovania mýta. Navrhované kategórie prívesov totiž mohli viesť k zníženiu mýta, a to aj v kombinácii s menej modernými nákladnými vozidlami s vyššími emisiami CO2.
Rada EÚ je teraz pripravená začať rokovania o tejto legislatíve s vyjednávačmi Európskeho parlamentu hneď potom, ako aj europoslanci sa zhodnú na svojej pozícii.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
