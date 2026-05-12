Štáty EÚ sa dohodli na novej pozícii pravidiel o ekologickej výrobe
Cieľom je zjednodušiť dodržiavanie pravidie.
Autor TASR
Brusel 12. mája (TASR) - Cyperské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že členské krajiny EÚ sa v pondelok (11. 5.) na zasadnutí Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo dohodli na rokovacej pozícii pre aktualizáciu pravidiel EÚ o ekologickej výrobe a označovaní výrobkov. Cieľom je zjednodušiť dodržiavanie pravidiel, ich jasnejšiu interpretáciu a podporiť pokračujúci rast sektora ekologickej výroby v celej Únii, informuje spravodajca TASR.
Navrhované aktualizácie sa zameriavajú na vybrané oblasti existujúceho právneho rámca a zároveň chcú zachovať vysoké štandardy EÚ pre ekologické produkty. Rada EÚ dúfa, že týmto spôsobom si zachová dôveru spotrebiteľov v označovanie ekologických produktov EÚ, zníži administratívnu záťaž pre poľnohospodárov, podniky a vnútroštátne orgány a posilní konkurencieschopnosť a odolnosť sektora ekologickej výroby.
Cyperská ministerka poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia Maria Panayiotouová v mene predsedníckej krajiny pre médiá spresnila, že ekologické poľnohospodárstvo je strategickým prínosom pre európske potravinové systémy, biodiverzitu a vidiecke oblasti.
„Členské štáty chcú pravidlá, ktoré sú jednoduchšie a lepšie zodpovedajú realite. My toto chceme dosiahnuť a zároveň zachovať vysoké štandardy a dôveru spotrebiteľov, ktoré sú základom úspechu sektora ekologickej výroby v EÚ,“ vysvetlila Panayiotouová.
Pozícia Rady EÚ sa zameriava na zjednodušenie a flexibilitu, predovšetkým na zjednodušenie pravidiel pre malých prevádzkovateľov. Malí online predajcovia balených bioproduktov budú za určitých podmienok oslobodení od certifikácie. Cieľom je znížiť administratívnu záťaž a podporiť účasť na ekologickom poľnohospodárstve.
Pozícia Rady EÚ objasňuje, že produkty dovážané z krajín s ekologickými výrobnými systémami uznanými za rovnocenné so systémami Únie nemôžu používať logo EÚ pre bioprodukty, ale môžu používať logo krajiny pôvodu. Zároveň podporuje povolenie používať logo EÚ pre bioprodukty na dovážaných výrobkoch, ak spĺňajú dodatočné požiadavky na výrobu a kontrolu nad rámec noriem rovnocennosti. To zabezpečí, že sa približujú k prísnosti ekologických noriem EÚ.
Rada EÚ chce zrušiť návrh Európskej komisie povoliť označenie EÚ pre bioprodukty na produktoch obsahujúcich až 5 % zložiek z tretích krajín, ktoré nespĺňajú dodatočné kritériá. Zasadzuje sa tiež za dočasné používanie neekologických vstupov - zavádza dočasnú flexibilitu pre neekologické bielkovinové krmivo pre hydinu a ošípané a pre mladé akvakultúrne jedince s plánom postupného zrušenia týchto výnimiek.
Pozícia Rady EÚ tiež umožňuje, aby sa produkty, ktoré už boli označené podľa starého systému, naďalej predávali až do vyčerpania zásob, čo má zabrániť narušeniu trhu.
Očakáva sa, že rokovania medzi predsedníctvom Rady EÚ a Európskym parlamentom sa začnú čo najskôr. Cieľom inštitúcií EÚ je dosiahnuť dohodu do konca roka, aby sa zabezpečil hladký prechod uznávania produktov tretích krajín, ktorých systémy ekologickej výroby a kontroly boli uznané za rovnocenné so systémami Únie.
Platnosť súčasnej dohody vyprší 31. decembra 2026.
Eurostat: EÚ v roku 2025 mala prebytok 24,7 mld. eur pri obchode s agrotovarmi
V roku 2025 krajiny EÚ vyviezli poľnohospodárske produkty v hodnote 238,2 miliardy eur a doviezla ich z tretích krajín v hodnote 213,5 miliardy eur, čo predstavuje prebytok 24,7 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024 zaznamenal vývoz aj dovoz medziročný nárast o 1,6 %, respektíve 9,3 %. Na utorňajšiu správu štatistického úradu EÚ, Eurostat, upozornil bruselský spravodajca TASR.
Podľa údajov Eurostatu medzi rokmi 2015 a 2025 sa obchod s poľnohospodárskymi produktmi výrazne rozšíril, pričom vývoz rástol priemerným ročným tempom 4,4 % a dovoz o niečo vyšším tempom 5,0 %.
Hlavnými exportnými partnermi poľnohospodárskych produktov v roku 2025 boli Spojené kráľovstvo s podielom 23,3 % (55,6 miliardy eur), za ním nasledovali Spojené štáty (12,0 %; 28,5 miliardy eur), Švajčiarsko (5,7 %; 13,5 miliardy eur) a Čína (4,9 %; 11,6 miliardy eur). Exporty agroproduktov do Nórska a Japonska boli na úrovni troch percet a dvojpercentná úroveň platila pre Rusko. Ostatné krajiny sveta predstavovali zvyšných 45 percent vývozov.
V porovnaní s rokom 2024 vykazovali podiely väčšiny partnerov len mierne výkyvy, zatiaľ čo v prípade Spojených štátov bol zaznamenaný pokles o 0,9 % v dôsledku zavedenia amerických ciel na niekoľko poľnohospodárskych produktov.
Väčšina dovozu agroproduktov do EÚ pochádzala z Brazílie (8,5 %; 18,2 miliardy eur), za ktorou nasledovali Spojené kráľovstvo (8,0 %; 17,1 miliardy eur), Spojené štáty (6,2 %; 13,3 miliardy eur) a Čína (5,1 %; 10,9 miliardy eur). Nasledovali krajiny ako Ukrajina (5,0 %) a Nórsko a Pobrežie Slonoviny (4,0 %), dovozy z ostatných krajín sveta tvorili zvyšných 59 % dovozov.
V porovnaní s rokom 2024 zostali hlavní partneri EÚ pre poľnohospodárske tovary do značnej miery stabilní, podiel Ukrajiny na dovoze však klesol zo 6,7 % na 5,0 % v dôsledku uplynutia platnosti opatrení na uľahčenie obchodu, ktoré boli predtým udelené pre ukrajinské poľnohospodárske produkty.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
